One Piece: Wer wirklich alle 1.151 Anime-Folgen sehen will, hat Pech – eine Episode ist für immer verschollen

One Piece-Fans, die wirklich alle Anime-Folgen sehen wollen, müssen jetzt stark sein: Eine ganz bestimmte Episode gibt es nirgendwo mehr zu sehen.

David Molke
01.12.2025 | 06:14 Uhr

Ruffys One Piece-Abenteuer sind so umfangreich, da fällt eine vergessene Episode vielleicht gar nicht so ins Gewicht... Ruffys One Piece-Abenteuer sind so umfangreich, da fällt eine vergessene Episode vielleicht gar nicht so ins Gewicht...

One Piece erfreut sich nicht erst seit der Netflix-Verfilmung größter Beliebtheit, sondern bricht auch als Manga und Anime-Serie schon lange sämtliche Rekorde. Durch die Live Action-Adaption mit echten Schauspieler*innen bekam die Welt der Piraten aber natürlich noch mehr Rückenwind und viele neue Fans.

Sofern die Blut geleckt haben und die komplette Story erleben wollen, müssen sie sich aber nicht unbedingt an den Manga halten: Die Anime-Serie bietet mittlerweile immerhin satte 1.151 reguläre Folgen (Stand: 01.12.2025), aber eine davon gibt es mehr oder weniger nirgendwo mehr zu sehen.

Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Video starten 0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Es gibt unzählige One Piece-Folgen, aber eine davon wurde nur ein einziges Mal ausgestrahlt und ist jetzt verschwunden

Darum geht's: Im One Piece-Manga und Anime existiert ein Story-Bogen (aka Arc), der sich um einen kuriosen Wettkampf unter Piraten dreht und auf Long Ring Long Land spielt. Die Strohhutpiratenbande tritt in einem sogenannten Davy Back Fight gegen die Foxy-Piraten an, die unter anderem so illustre Namen wie Porsche oder Hamburger haben.

In der Anime-Serie wurde dieser Arc, der eigentlich Episode 207 bis Episode 219 umfasst, später noch einmal in einer einzigen Sonderfolge namens One Piece: Long Ring Long Land Arc — A One Night Abridged Special zusammengefasst. Diese Episode erschien anlässlich des One Piece-Specials 16: Abenteuer auf Nebulandia, in dem Ruffy und Co. erneut auf die Foxy-Piraten treffen.

Folge wurde nur einmal gezeigt: Wer die Zusammenfassung der Davy Back Fight-Episoden heute sehen will, guckt aber in die Röhre. Die Recap-Folge gab es nämlich nur einmal im Jahr 2015 auf Fuji TV zu sehen und sie konnte offiziell auch nur mit Anmeldung und auf einem speziellen Programmrecorder namens Garapon TV aufgezeichnet werden (der löscht allerdings alle Aufnahmen nach einer Weile).

Bei Streaming-Plattformen wird die Zusammenfassungs-Folge heutzutage auch nicht mehr angeboten. Gleichzeitig gab es keinerlei Re-Release, weder als erneute Ausstrahlung noch auf Video, DVD oder Blu-ray. Dementsprechend gibt es sie wenn überhaupt nur noch auf illegalen Wegen im Netz zu sehen, aber selbst das scheint sich schwierig zu gestalten.

Trauer der Fans hält sich in Grenzen: Der komplette Davy Back Fight- oder Long Ring Long Land-Arc zählt zu den unbeliebtesten One Piece-Storys überhaupt. Darum weint dieser Zusammenfassung wohl auch eher kein Fan eine Träne nach. Dass sie derartig verschollen beziehungsweise verschwunden ist, dürfte Completionists aber trotzdem ein Dorn im Auge sein.

Was sagt ihr zu solchen Veröffentlichungen, die es mittlerweile einfach gar nicht mehr gibt? Findet ihr, so etwas sollte der Nachwelt erhalten bleiben?

