"Werden für die kleinsten Details kritisiert" - One Punch Man-Animator will sich gegen Kritik an Season 3 wehren, aber das kommt bei Fans nicht gut an

Ein Mitarbeiter wehrt sich gegen die harte Kritik der Fans und es geht teilsweise nach hinten los. (© ONE, Yusuke Murata / J.C. Staff)

Die dritte Season von One Punch Man hat keinen sonderlich guten Start hingelegt. Die komplette Staffel verzeichnet aktuell einen durchschnittlichen Score von 3,18 auf IMDB und beinhaltet mit Episode 6 (Aktueller Score: 1,4 am 27. November 2025) womöglich die schlechteste Anime-Episode des Jahres.

Nach all der harten Kritik und schlechten Bewertungen meldet sich nun ein Mitarbeiter und Animator zu Wort – und der Frust auf beiden Seiten spitzt sich noch weiter zu!

One Punch Man Season 3 steht seit Wochen in harter Kritik

Die aktuelle Staffel wird seit der Veröffentlichung der ersten Episode stark von Fans kritisiert. Als Gründe für das negative Feedback nennen diese nicht nur die schlechten Animationen, die nicht mit der ersten Staffel mithalten können, sondern auch mehrfache Fehler in unterschiedlichen Episoden.

Wir haben euch hier fünf Beispiele herausgesucht, die in der Community die letzten Wochen aufgekommen sind:

Episode 2: Garou gleitet einen Abhang hinab und wird kaum animiert (via X-Beitrag)

Garou gleitet einen Abhang hinab und wird kaum animiert (via X-Beitrag) Episode 3: In einer Szene wird Royal Ripper im falschen Geschlecht dargestellt (via X-Beitrag)

In einer Szene wird Royal Ripper im falschen Geschlecht dargestellt (via X-Beitrag) Episode 6: Gearspers Helm wurde falsch adaptiert. Anstelle von ESP ist im Anime auf seinem Help EOOP zu sehen. ( via X-Beitrag)

Gearspers Helm wurde falsch adaptiert. Anstelle von ESP ist im Anime auf seinem Help EOOP zu sehen. ( via X-Beitrag) Episode 6: Ein Manga-Panel mit Kamikaze wurde vermutlich direkt aus dem Manga als Bild übernommen und die Haare sind abgeschnitten. (via: Reddit-Beitrag)

Ein Manga-Panel mit Kamikaze wurde vermutlich direkt aus dem Manga als Bild übernommen und die Haare sind abgeschnitten. (via: Reddit-Beitrag) Episode 7: In einem Ausschnitt hat Mizuki sechs Finger anstelle von fünf. (via Reddit-Beitrag)

In einem Ausschnitt hat Mizuki sechs Finger anstelle von fünf. (via Reddit-Beitrag) Episode 7: In einem anderen Ausschnitt verschwindet Mizukis Pflaster. (via. X-Beitrag)

Animator und Mitarbeiter Takashi Hashimoto meldet sich zu Wort

Einer der bekanntesten und beliebtesten Animatoren in der Anime-Branche Takashi Hashimoto (One Piece und Dragon Ball Super: Broly), der ebenfalls an der Produktion von One Punch Man Season 3 beteiligt war, meldet sich nach dem negativen Feedback der letzten Wochen in einem Beitrag auf Bluesky zu Wort:

“One Punch Man hat eine überwältigende Anzahl an Kritik bekommen und damit meine ich von Leuten, die außerhalb von Japan die Serie illegal anschauen. [...] Wir alle teilen die gleiche Meinung: Niemand möchte ein schlechtes Produkt abliefern – und doch werden wir für die kleinsten Details kritisiert. Wo soll da denn noch die Motivation bleiben? Lasst mich eins klarstellen: In den nächsten Wochen wird etwas erscheinen, worin wir unser Herzensblut und unsere Seele gesteckt haben. Wenn Leute es dann als Müll oder Papiertheater bezeichnet, dann soll es so sein, aber wir haben uns bis an unsere Grenzen getrieben. Bitte denkt an die Leute hinter dem Bildschirm. [...] das ist die Arbeit von uns allen. Je mehr ihr uns schikaniert, desto mehr Mitarbeiter werden verschwinden. Garantiert.”

Hashimoto droht den Fans also in seiner Aussage damit, dass womöglich niemand mehr vom Produktionsteam übrig bleiben wird, sollte die harte Kritik gegenüber dem Team nicht aufhören.

Zusätzlich impliziert der Animator in seiner Aussage, dass das überwältigende negative Feedback hauptsächlich von Zuschauer*innen außerhalb Japans kommt, die die Serie illegal schauen würden – eine gewagte Beschuldigung, die er in keiner Weise belegt.

Hashimotos Aussage sorgt für noch mehr Frust innerhalb der Community

Hashimotos Äußerung zur dritten Staffel von One Punch Man scheint die Lage in der Community weiter eskalieren zu lassen. Unter dem hitzigen Beitrag von X-User NicholasLightTV, der Hashimotos Aussage geteilt hat, finden sich zwar empathische Kommentare gegenüber dem Produktionsteam – gleichzeitig aber auch jede Menge Frust über seine Worte:

“Ich habe die Schnauze voll von diesen Leuten, wie sie ihren Fans gaslighten und Schuldgefühle eintrichtern.”

Ein kleiner Teil der Fans unter dem Post zeigt Verständnis für Hashimotos Perspektive und dafür, wie belastend die ständige Kritik für das Team sein muss. Die Mehrheit der Community ist jedoch frustriert: Persönliche Angriffe auf die Mitarbeiter*innen werden zwar ebenfalls abgelehnt, doch die Kritik an der Produktion selbst sei absolut berechtigt.

Als Resultat wünschen sich sogar einige, dass das Studio wirklich aufhört, die dritte Season zu adaptieren (via User BoneGarage707). Andere sind hingegen über Hashimotos Behauptung verärgert, dass die harte Kritik von “illegalen Streamer*innen” komme – immerhin bezahlen sie dafür und bekommen dann "so einen Müll vorgesetzt", wie es User XrayPC bezeichnet.

Viele haben außerdem das Gefühl, dass Hashimoto die mangelnde Animationsqualität und die gravierenden Fehler als “kleinste Details“ heruntergespielt habe. Dazu zählen etwa die mehrfachen KI-Vorwürfe der Fans im Kontext der Fehler an Gearspers Helm, Mizukis fehlendem Pflaster, Kamikazes abgeschnittenen Haaren oder Mizukis sechs Fingern.

Beide Seiten verspüren also massiven Frust – und es wirkt fast so, als könnten sie auch in naher Zukunft kaum auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber wie seht ihr das Ganze?

Findet ihr die harsche Kritik zu One Punch Man Season 3 berechtigt und wie steht ihr zur dritten Staffel von One Punch Man Season 3?