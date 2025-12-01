85% Rabatt im PS Store und 89 auf Metacritic: Dieses großartige Survivalhorrorspiel gibt's nur noch heute zum Bestpreis

Habt ihr Bock, euch so richtig zu gruseln und dabei auch noch gepflegt zu ballern? Dann kriegt ihr dieses Spiel jetzt richtig günstig.

Samara Summer
01.12.2025 | 05:59 Uhr

Mit Isaac könnt ihr euch gerade günstig gruseln. Mit Isaac könnt ihr euch gerade günstig gruseln.

Eigentlich geht es inzwischen schon mit großen Schritten auf Weihnachten zu, wir sind aber immer noch ein bisschen im Spooky Season-Modus. Falls es euch auch so geht, haben wir hier den perfekten Tipp für ein Spiele-Schnäppchen auf PS5.

  • Spiel: Dead Space Remake (Standard Edition)
  • Angebot: 11,99 Euro (statt 79,99 Euro, das sind 85% Rabatt)
  • gültig bis: 2. Dezember 2025, 0:59 Uhr

Video starten 15:49 Dead Space Remake - Test-Video zur grandiosen Neuauflage - Test-Video zur grandiosen Neuauflage

Das erwartet euch im Dead Space Remake

Die Neuauflage von Dead Space verändert das Original aus dem Jahr 2008 nicht so weitgehend, wie das beispielsweise die Remakes aus der Resident Evil-Reihe es getan haben. Das ist aber auch gar nicht nötig, weil sich auch schon die ursprüngliche Version richtig gut spielen ließ.

Natürlich sieht das Remake aber noch mal eine ganze Spur schicker aus und hinzukommen eben doch einige sinnvolle Verbesserungen. Beispielsweise spricht unser Protagonist Isaac jetzt auch, was ihm gleich mehr Charakter verleiht. Zusätzlich sehen wir ihn auch öfter ohne seinen markanten Helm.

Auch das Sounddesign, das schon in der alten Version absolut großartig war, wurde noch mal verbessert. Und so lauschen wir gebannt jedem kleinen Knarzen und Knacken, das einen Feind ankündigen könnte. Dead Space lebt nämlich vor allem auch von seiner bitterbösen Atmosphäre und einer guten Portion Splatter.

Im Test von Tobi erfahrt ihr mehr. Er hat 88 Punkte vergeben:

Mehr zum Thema
Dead Space im Test: Ein erschreckend gutes Remake
von Tobias Veltin
Dead Space im Test: Ein erschreckend gutes Remake

Für alle, die das Original nicht kennen: Worum geht es denn in Dead Space überhaupt? Wir schlüpfen in den kultigen Anzug von Isaac Clarke, der als Teil eines Technikerteams auf das Bergbauschiff USG Ishimura geschickt wird. Dass dort nämlich einfach niemand mehr zu erreichen ist, wirft viele Fragen auf.

Mit Ingenieurskunst lässt sich aber die Kommunikation nicht fixen, denn tatsächlich ist auf dem Schiff praktisch niemand mehr am Leben. Stattdessen hat sich die Crew in wild gewordene Nekromorphen verwandelt. Folglich erkunden wir die USG Ishimura daraufhin mit nur noch einem Ziel: überleben!

Für wen ist Dead Space geeignet und wo könnt ihr noch sparen?

Für Dead Space solltet ihr definitiv gruselerprobte Horrorhasen sein, denn viele Spieler*innen empfinden den Titel immer noch als einen der fiesesten des Genres. Zudem müsst ihr Lust auf typische Survivalaction haben, bei der ihr mit euren Ressourcen gut haushalten müsst. Falls ihr außerdem das Original bereits kennt, solltet ihr nicht zu bahnbrechende Änderungen erwarten.

Im PS Store könnt ihr nur noch bis heute Nacht richtig sparen, aber falls ihr PS Plus Extra/Premium oder EA Play habt, bekommt ihr den Titel sowieso komplett ohne Zusatzkosten. Auf Steam könnt ihr sogar noch mehr und noch länger sparen. Hier kostet euch das Spiel bis zum 4. Dezember nur 8,99 Euro. Auch das sind 85% Rabatt, da der Titel auf Steam wie so häufig per se schon günstiger ist.

Habt ihr Dead Space schon gespielt und wenn ja, welche Version?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Dead Space Remake

Dead Space Remake

Genre: Action

Release: 27.01.2023 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Minuten

85% Rabatt im PS Store und 89 auf Metacritic: Dieses großartige Survivalhorrorspiel gibt's nur noch heute zum Bestpreis

27.03.2023

Jetzt wird’s gruslig! Schnappt euch das Dead Space Remake für eure PS5 und Xbox Series X mit 20% Rabatt bei Amazon

02.03.2023

Dead Space Remake - Neuer Trailer beweist, dass Kinderlieder alles noch gruseliger machen

01.03.2023

Das neue GamePro-Heft 04/2023 - jetzt am Kiosk

07.02.2023

Dead Space Remake: Dieses witzige Seemanns-Easter Egg solltet ihr auf keinen Fall verpassen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Werden für die kleinsten Details kritisiert - One Punch Man-Animator will sich gegen Kritik an Season 3 wehren, aber das kommt bei Fans nicht gut an

vor 3 Minuten

"Werden für die kleinsten Details kritisiert" - One Punch Man-Animator will sich gegen Kritik an Season 3 wehren, aber das kommt bei Fans nicht gut an
PC-Spieler gönnt sich ordentliches Grafikkarten-Upgrade zum Vollpreis, wird dann aber von seinem Freund ausgelacht - der hätte ihm zum gleichen Preis eine viel bessere GPU gegeben   1  

vor 10 Stunden

PC-Spieler gönnt sich ordentliches Grafikkarten-Upgrade zum Vollpreis, wird dann aber von seinem Freund ausgelacht - der hätte ihm zum gleichen Preis eine viel bessere GPU gegeben
Oh Gott, was hab ich getan: Stardew Valley-Fan findet Nackedei-Charaktere in den Game Files und alle sind sich einig: Das ist pures Gold

vor 10 Stunden

"Oh Gott, was hab ich getan": Stardew Valley-Fan findet Nackedei-Charaktere in den Game Files und alle sind sich einig: Das ist pures Gold
Brie Larson hat ihren Partner aus dem Haus geschmissen, weil sie in Ruhe Super Mario Galaxy spielen wollte   2  

vor 11 Stunden

Brie Larson hat ihren Partner aus dem Haus geschmissen, weil sie in Ruhe Super Mario Galaxy spielen wollte
mehr anzeigen