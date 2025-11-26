One Piece Season 3: Netflix gibt zwei weitere Fieslinge bekannt - diese Darsteller spielen Mr. 1 und Miss Doublefinger

Bevor die zweite Season von One Piece auf Netflix erscheint, kommen zahlreiche Informationen zur darauffolgenden dritten Staffel ans Tageslicht. Darunter auch die Rollen von zwei Baroque-Agenten.

Cassie Mammone
26.11.2025 | 12:55 Uhr

Die Baroque-Agent*innen haben wichtige Arbeit für ihren Boss Mr. 0 zu erledigen. (Bild: © Eiichiro Oda, Netflix) Die Baroque-Agent*innen haben wichtige Arbeit für ihren Boss Mr. 0 zu erledigen. (Bild: © Eiichiro Oda, Netflix)

Ruffy und die Strohhüte sind am 31. August 2023 erstmals in der Live-Action-Serie auf Netflix in See gestochen. Nun geht ihre Reise endlich am 10. März 2026 in der zweiten Staffel weiter. Noch bevor wir ihre Abenteuer auf der Grandline erleben, veröffentlicht Netflix bereits zahlreiche Informationen zur Folgestaffel, die in Alabasta spielen dürfte – darunter auch die Darsteller*innen zweier Baroque-Agent*innen.

Rollen von Mr. 1 und Miss Doublefinger bekannt

Über die Social-Media-Plattform Instagram hat Netflix die Besetzung der Rollen von Mr. 1 und Miss Doublefinger verraten:

Mr. 1 aka Jazz Boner wird von Awdo Awdo verkörpert. Ihn werdet ihr noch nicht auf der großen Leinwand erlebt haben, denn bisher ist er lediglich für seinen Auftritt im zwölfminütigen Kurzfilm Under Siege bekannt. Bei der Schauspielerin hinter Miss Doublefinger, Daisy Head, könnte das schon anders aussehen. Sie hat bereits bei einigen Serien mitgespielt und im Dungeons-&-Dragons-Film Ehre unter Dieben die Rolle der Hauptschurkin Sofina übernommen.

Video starten 1:32 One Piece auf Netflix: Hier ist der erste Trailer zu Season 2!

Mr. 1 und Miss Doublefinger sind nach der Führung das stärkste Agenten-Team der Baroque-Firma. Je tiefer die Zahl des männlichen Agenten wird, desto höher ist der Rang, den er innehat.

In der offiziellen Ankündigung über Instagram gibt Netflix bekannt, dass die beiden in Staffel drei von One Piece auftauchen. Der erste Auftritt der beiden Agent*innen findet schließlich auch in der Wüste von Alabasta statt, spezifischer im Spiders Café, das Miss Doublefinger betreibt. Deswegen bezweifeln wir einen Auftritt in der zweiten Staffel.

One Piece auf Netflix startet die Produktion und das Teaserbild könnte bereits ein neues Setting verraten haben
von Cassie Mammone
One Piece Staffel 2 auf Netflix: So sieht der Live Action-Wapol aus - und er ist wieder perfekt getroffen
von David Molke

Das erwartet euch in den Staffeln 2 und 3 von One Piece

Die Arcs für die zweite Staffeln stehen schon seit einer Weile fest. Demnach machen sich die Strohhutpirat*innen endlich auf zur Grandline, schaffen es aber nicht mehr bis zum Wüstenkönigreich Alabasta. Konkret werden die folgenden Arcs abgedeckt:

  • Loguetown
  • Reverse Mountain
  • Whiskey Peak
  • Little Garden
  • Drum Island
One Piece Staffel 2 auf Netflix: Release, Cast, Story und weitere Infos zur Live Action-Serie
von Annika Bavendiek
One Piece Staffel 2 auf Netflix: Release, Cast, Story und weitere Infos zur Live Action-Serie

In der dritten Staffel heißt es aber “Vorhang auf“ für die turbulente Alabasta Arc. Ob die gesamte Handlung rund um den Putsch-Versuch des tyrannischen Sir Crocodile darin abgedeckt wird, ist bei dem Umfang von rund 60 Mangakapiteln noch offen.

Könnt ihr die Alabasta Arc kaum abwarten oder freut ihr euch erst einmal auf die Arcs davor?

