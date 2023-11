One Piece-Anime bestätigt mit Shanks-Szene ganz nebenbei einen beliebten Charakter als Kanon

Ein für Shanks wichtiger Charakter wurde für den Anime als Teil des Kanon bestätigt.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält Ausschnitte aus der Episode 1082 des One Piece-Animes und geht auf die Ereignisse im Film One Piece Film: Red ein.

Der Anime von One Piece befindet sich grade kurz vor dem Ende des Wa no Kuni-Arcs. Ab dem 3. Dezember 2023 geht es mit dem neuen Arc weiter, in dem Ruffy und Co. auf neue Verbündete treffen.

Kurz vor dem Arc-Wechsel hatte auch Shanks einen kleinen Auftritt. Der Rothaar-Pirat zeigte, was für Kräfte in ihm schlummern und vertrieb damit sogar einen Gegner. In seiner Rückblende war für wenige Augenblicke auch ein Charakter zu sehen, der dank des Animes so nun vollständig zur offiziellen Geschichte gehört.

One Piece: Begnadete Sängerin ist nun Kanon

Um wen geht es? Die Rede ist von Shanks Ziehtochter Uta. Sie hat eine wichtige Rolle im Kinostreifen One Piece Film: Red, doch der Film ist kein offizieller Teil der Geschichte von One Piece. Deshalb wurde Uta bislang nie als Kanon angesehen.

Doch plötzlich taucht Uta in einer Rückblende von Shanks auf. Er denkt an einige Momente aus seinem Leben, bei denen plötzlich ein kleines Kind tanzend durch die Gegend hüpft. Es ist zwar nur eine Silhouette zu sehen, aber anhand der Frisur lässt sich Uta eindeutig ausmachen.

Den Ausschnitt findet ihr bei Minute 1:10:

Somit ist Uta jetzt Kanon, also Teil der offiziellen Geschichte. Sie wurde zwar schon im Manga gezeigt und dadurch als Kanon eingestuft, doch zusammen mit dem Auftritt im Anime ist es nun unumstößlich, dass sie ein Teil von Shanks Vergangenheit ist.

Oda bestätigte außerdem in den Shonen Jump-Ausgaben Nummer 35 und 38, dass Uta Kanon und somit die Adoptivtochter von Shanks ist.

Bedenkt dabei, dass die Ereignisse aus dem Film nicht Teil der Geschichte von One Piece sind. Uta spielte also eine wichtige Rolle in Shanks Leben, doch sie ist nicht so durchgedreht wie im Kinofilm. Was genau ihr widerfahren ist, haben weder der Manga noch der Anime bislang verraten.

Es liegt außerdem nahe, dass Ruffys Begeisterung für Musik durch Uta entstanden ist. Die beiden haben als Kinder miteinander zu tun gehabt und Ruffy wird dabei aufgeschnappt haben, wie viel Uta gesungen und getanzt hat.

Vermutlich wird Uta nicht weiter im Anime oder Manga zu sehen sein, doch immerhin wissen wir nun, dass sie dazugehört. Wollt ihr euch die komplette Folge ansehen, könnt ihr sie momentan nur bei Crunchyroll schauen. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo, um die Folge ohne Werbung ansehen zu können.

Was denkt ihr: Wird Uta noch einmal im Anime und Manga auftauchen?