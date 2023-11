One Piece-Anime: Neue Folge zeigt, wie stark Shanks wirklich ist und enthüllt seine mächtige Power

Shanks offenbart sein mächtiges Königshaki.

Die Rothaar-Piratenbande ist eine der gefürchtetsten Crews in One Piece. Ihr Anführer ist Shanks, den Ruffy schon seit Kindertagen kennt und von dem er seinen Strohhut hat.

Im Gegensatz zu Ruffy hat Shanks keine Teufelsfrucht gegessen. Trotzdem zählt er zu den stärksten Pirat*innen der Weltmeere. Die frisch ausgestrahlte Episode 1082 zeigt nun auch, wieso das so ist.

Achtung, Spoiler: Der folgende Artikel enthält Ausschnitte aus der Episode 1082 des One Piece-Animes.

One Piece: So stark ist das Haki von Shanks

Was passiert in der Folge? Aramaki bzw. Ryokugyu ist ein neuer Admiral, der es nach den Geschehnissen auf Wa no Kuni auf Monkey D. Ruffy abgesehen hat. Doch Momonosuke und Shanks stellen sich ihm in den Weg.

Während Momonosuke das Feuer eröffnet, reicht von Shanks nur das Zücken seines Schwertes. Dabei produziert er ein so starkes Haki, dass es selbst einen Marineadmiral fesselt. Ryokugyu ist so eingeschüchtert, dass er die Insel wieder verlässt.

Das Geschehen könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

Was für eine Technik setzt Shanks ein? Bei den roten Blitzen handelt es sich um Königshaki. Diese Fähigkeit kann nur von wenigen Personen eingesetzt werden, auch Ruffy ist dazu in der Lage.

Mit dem Haki können allein durch den eigenen Willen schwächere Individuen mental überwältigt werden. Das ist der Grund, wieso die schwächeren Crewmitglieder aus Shanks Bande in Ohnmacht fallen.

Dass selbst ein Marineadmiral so eingeschüchtert ist, zeigt, wie stark Shanks ist. Er kann den Admiral vertreiben, ohne sich ihm überhaupt nähern zu müssen.

Was sagen Fans zu dem Haki? Shanks Haki-Kräfte sind bereits aus dem Mangas bekannt, doch erstmals können Fans die Fähigkeit im Anime erleben. Die grellen Blitze und die große Reichweite hat einige User dazu veranlasst, das Haki als „Wifi-Haki“ zu bezeichnen.

User golden_eye2156 schreibt beispielsweise, dass Shanks ein beeindruckendes „5G Wifi Haki“ hat. Generell sind sehr viele User beeindruckt davon, wie Shanks bei jedem seiner Auftritte allen anderen die Show stiehlt.

Einige User freut es zudem, dass Shanks Ziehtochter Uta zu sehen ist. Sie freuen sich, dass Shanks immer noch an die kleine Sängerin denkt.

Was sagt ihr zu Shanks Kräften: Sind sie übertrieben oder für Shanks angemessen?