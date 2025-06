Schlechte Neuigkeiten für Fans des One Piece-Animes: Nach der nächsten Folge wird es eine Pause und ein erneutes Recap geben, ehe es in der Serie weitergeht

Zuerst der Manga und jetzt auch noch der Anime? Fans von One Piece haben es nicht leicht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Sowohl der Manga als auch der Anime zu One Piece nehmen im Moment in der Geschichte so richtig Fahrt auf. Während den Strohhüten im Manga auf der Insel Elban, dem Heimatort der Riesen-Krieger Boogey und Woogey, eine gewaltige Schlacht gegen einen mächtigen Antagonisten bevorsteht, lässt der Anime Fans bitterlich um die Geschichte von Kuma weinen.

Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten für One Piece-Fans beider Medien: Sowohl der Manga als auch der Anime gönnen sich eine kurze Verschnaufpause nach Kapitel 1151 und Episode 1133.

Das Gute an der Sache? Der Anime bekommt noch eine Episode spendiert, bevor er in die einwöchige Pause geht und Fans erhalten anstelle der neuen Folge 1134 am 22. Juni 2025 etwas anderes. Die schlechten News? Es ist eine Recap-Episode.

Anime-Fans bekommen statt einer neuen Folge erst einmal wieder ein Recap serviert

Im Vergleich zu Manga-Leser*innen müssen Anime-Zuschauer*innen wenigstens bei der kurzzeitigen Pause nicht komplett leer ausgehen. Immerhin bekommen Fans nach Episode 1133 ein (erneutes) Recap von Toei Animation am 22. Juni 2025 spendiert – laut dem bekannten und bisher meist richtig liegenden Insider Pewpiece.



Die Episode soll laut dem Leak den Titel “Dr. Choppers Abenteuer-Krankenkarte. Der Scheideweg des Lebens der engen Freunde” tragen.

Nach nur fünf Episoden wieder ein Aussetzer beim One Piece-Anime

Der plötzliche einwöchige Aussetzer dürfte unerwartet kommen, immerhin gab es vor nicht allzu langer Zeit bereits eine Recap-Episode zu den aktuellen Geschehnissen auf Egghead – genau genommen vor vier Wochen.

Toei Animation hatte nach Episode 1128 eine Recap-Folge mit Chopper, in der er die Lage von Bonney und Kuma nacherzählt, veröffentlicht. Episode 1129 erschien also um eine Woche verspätet am 18. Mai 2025 und setzte das Abenteuer der Strohhüte auf Egghead fort. Nun soll schon wieder eine Episode erscheinen, welche die Geschehnisse auf Egghead rund um Kuma und Bonney zusammenfasst.

Es ist anzumerken, dass dieser Pausen-Rhythmus etwas ungewöhnlich ist. Es kommt selten vor, dass japanische Animationsstudios so kurz hintereinander Aussetzer haben, wie es hier bei Toei Animation mit One Piece der Fall ist. Wir können nur hoffen, dass das Studio nicht unter zu großem Zeitdruck leidet und deswegen diese Pausen einbauen muss.

Bis es zur einwöchigen Pause kommt, können Fans immerhin noch die neueste Episode 1132 und die anstehende Folge 1133 der Serie genießen.

Wie ist eure Meinung zur plötzlichen kurzfristigen Pause des One Piece-Animes und was würdet ihr davon halten, wenn alle fünf Folgen ein Recap kommen würde?