One Piece: In Joy Boys Erinnerung versteckt sich ein wichtiges Symbol, das an eine ganz bestimmte Verbündete der Strohhüte erinnert

Diese kleine Detail in Episode 1153 erinnert an einen rührenden Moment in One Piece. (Bild: © Toei Animation)

Die Egghead-Arc scheint im Anime ihren Höhepunkt zu erreichen und neigt sich schon in wenigen Episoden dem Ende zu. In Episode 1153 bekommen nun auch Zuschauer*innen des Animes einen kleinen Einblick in die Vergangenheit von Joy Boy und seine Verbindung zum Eisenriesen Emeth.

Dabei wird nicht nur die tiefe Freundschaft der beiden enthüllt. In Emeths Design versteckt sich auch ein interessantes Detail, das sehr stark an die Verbindung der Strohhüte mit Prinzessin Vivi erinnert.

Update am 21. Dezember 2025: Wir haben den Artikel noch einmal hochgezogen, da dieses wichtige Datei aus Kapitel 1122 von One Piece jetzt auch im Anime in Episode 1153 adaptiert wurde. Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Joy Boy, dessen Vergangenheit und den aktuellen Geschehnissen in der Egghead-Arc in Episode 1153.

Das Kreuz auf Emeths Arm als Parallele zu Ruffy und Co. in der Alabasta-Arc

In Episode 1153 und Kapitel 1122 von One Piece gibt es eine kurze Rückblende in die Vergangenheit, wo Joy Boy mit dem Eisenriesen Emeth spricht. Dieses Gespräch entpuppt sich als einer der wichtigsten Momente in Joy Boys Leben.

Joy Boy hat sein stärkstes Haoshoku Haki (Könighaki) in Emeth versiegelt, damit dieser in ferner Zukunft sich selbst oder seine Lieben vor großer Gefahr schützen kann.

Im Gespräch ist auch Emeth in seiner vollen Pracht zu sehen. Auffällig ist, dass der Roboter ein ganz bestimmtes Kreuz auf seinem rechten Arm hat. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Kreuz, sondern laut einer Fan-Theorie von X-User Mihawks_mother um eine Parallele zu Ruffy und seiner Crew.

Der User hat zu diesem Zeitpunkt (11. Dezember 2025) seinen Beitrag auf X gelöscht, weshalb wir einen anderen Beitrag von Reddit hier für euch verlinkt haben, um die Rückblende von Joy Boy und Emeth damals im Manga zu zeigen.

Es besteht eine unbestreitbare Ähnlichkeit mit den Kreuzen, die Ruffy und Co. in der Alabasta-Arc für Vivi auf ihre Arme gezeichnet hatten. Das Kreuz-Symbol auf Emeth Arm seht ihr hier ganz deutlich im Ausschnitt von Kapitel 1122, das von Reddit-User Cempetitive-Lock9085 geteilt wurde:

In der damaligen Alabasta-Arc hatten sich die Strohhüte als Zeichen ihrer Freundschaft mit Prinzessin Vivi ein kleines Kreuz auf den Arm gemalt. Auch in der Rückblende mit Joy Boy befindet sich dieses Zeichen auf einem Arm des Roboters.

Die Parallelen sind also unverkennbar, und es ist anzunehmen, dass Emeths Zeichen ein Symbol seiner unzertrennlichen Freundschaft zu Joy Boy sein könnte.

Vivis wichtige Rolle in One Piece und Ruffy als Joy Boys Nachfahre

Im Laufe der Jahre haben Fans immer wieder darüber spekuliert, in welcher Beziehung Ruffy zum legendären ersten Piraten Joy Boy steht. Obwohl es bereits mehrere Hinweise darauf gab, dass Ruffy tatsächlich der Nachfahre oder Erbe von Joy Boy ist, gab es in der Geschichte bisher keine offizielle Bestätigung, abgesehen von Emeths Verwechslung von Ruffy mit Joy Boy und den Anmerkungen der fünf Weisen.

Mit der Rückblende könnte Eiichiro Oda Fans aber einen weiteren Hinweis auf die starke Ähnlichkeit der beiden Piraten. Aber das ist noch nicht alles.

Das Kreuz könnte ebenfalls darauf hinweisen, dass Prinzessin Vivi eine weitaus wichtigere Rolle spielen wird, als Fans es vielleicht erwarten. Das Symbol tauchte bisher nur in der Alabasta-Arc im Kontext der Prinzessin auf und nun in einer der wichtigsten Rückblenden!

Nicht zu vergessen, dass Königin Lily Nefertaris Enthüllung im Anime andeutet, dass Lily und Vivi sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Da Oda dafür bekannt ist, solche kleinen Details nicht ohne Grund einzubauen, kann man davon ausgehen, dass Vivi in Zukunft noch eine essenzielle Rolle im Kampf um das große One Piece spielen könnte.

Was haltet ihr von diesem kleinen Detail auf Emeths Arm, könnte es ein versteckter Hinweis sein?