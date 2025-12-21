One Piece-Leaks verraten, wie Imu mit einem einfachen Trick andere Personen auf seine Seite ziehen und bösartig machen kann

Imus neu enthüllte Kraft in Bezug auf die Verträge ist einfach nur hinterlistig. (© Eiichiro Oda, Shueisha / toei Animation)

Eiichiro Oda scheint im kommenden Kapitel 1169 eines der wichtigsten Details zu den Kräften des Antagonisten Imu zu verraten – und wie fies sie tatsächlich sind. Im Mittelpunkt von Imus' mächtigen Kräften stecken mysteriöse Verträge, und es ist ausgerechnet der Rothaar-Pirat Shanks, der den versteckten Trick des Schurken offenbart.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu sowohl Kapitel 1169 als auch zu Shanks’ Vergangenheit und Imus Kräften.

Die Verträge an der Spitze der Weltregierung erlauben Imus komplette Kontrolle und Gehirnwäsche

Laut den Leakern PewPiece und Redon (via Reddit) offenbart Eiichiro Oda im kommenden Kapitel 1169 den eigentlichen Sinn und Zweck der mysteriösen Verträge von Imu. Als Erstes kristallisiert sich im Kapitel demnach heraus, dass König Haralds Aufstieg zum göttlichen Ritter seinen Preis hat: Bei Ungehorsamkeit gegenüber dem “Großen” Imu büßt er die Kontrolle über seinen Verstand und Körper ein.

Shanks enthüllt diese gefährliche “Nebenwirkung” des Küstenmeer- und Tiefseevertrags in seinem Gespräch mit Gaban auf Elban. Unterzeichnet jemand wie Shanks den Küstenmeervertrag, so könne die Person keinen einzigen Befehl von Imu ignorieren – zumindest solange sich diejenigen in einem bestimmten Radius befinden.

Hier habt ihr einen Überblick auf die einzelnen Vertragsstufen an der Spitze der Weltregierung:

Beim Abschluss des Tiefseevertrags und infolgedessen dem Aufstieg zum offiziellen Mitglied des göttlichen Ritterordens verkauft derjenige regelrecht seinen Verstand und seinen Körper im Austausch für Stärke, Macht und Unsterblichkeit. Imu kann der Person damit seinen Willen überall auf der Welt aufzwingen. Durch den Abschluss des Tiefseevertrags wurde so auch König Harald am Ende Opfer von Imus Kontrolle.

Imu kann durch die Kontrolle die Persönlichkeit einer Person vollständig überschreiben

In den veröffentlichten Leaks zu Kapitel 1169 wird ebenfalls enthüllt, dass König Harald nach der Übernahme durch Imus “Willen” nach wie vor bei Sinnen war, aber eine komplette Persönlichkeitsänderung durchgemacht hatte.

Vom nach Frieden suchenden König der Riesen-Krieger fehlte jegliche Spur und übrig blieb ein brutaler und gewaltsamer Riesen-Krieger, der Imus Wunsch nach einer Militärmacht und Kontrolle über Elban teilte.

Er war nun bereit, seine Untergebenen, seinen Sohn Loki und alle Anwesenden mundtot zu machen und war regelrecht begeistert von seinem neuen unsterblichen Körper. Imu kann also durch den Abschluss der Verträge die Persönlichkeit seiner Opfer komplett mit seinem/ihrem sogenannten “Willen” überschreiben und ihnen eine regelrechte Gehirnwäsche verpassen.

Wie glaubt ihr, werden Ruffy und seine Freund*innen gegen so eine mächtige Kraft ankommen und ändert diese Enthüllung eure Blickwinkel auf die göttlichen Ritter und die Fünf Weisen?