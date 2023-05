One Piece: Ihr habt die beste Teufelsfrucht gekrönt und es ist nicht die Gum-Gum-Frucht

Eure liebste Teufelsfrucht ist nicht etwa die von Ruffy.

In der Welt von One Piece sind inzwischen über 200 der mächtigen Teufelsfrüchte bekannt, die ihren Nutzer*innen übermenschliche Kräfte verleihen. Und auch wenn nicht alle von ihnen gleich nützlich oder mächtig sind, ist es doch gar nicht so leicht festzustellen, welche von ihnen die beste ist.

Entsprechend haben wir diese Entscheidung euch überlassen und euch in unserer Umfrage in den Kategorien Zoan, Logia und Paramecia die Teufelsfrüchte wählen lassen, deren Kräfte ihr am liebsten haben wollt.

Wollt ihr nochmal eine Übersicht über alle Teufelsfrüchte und ihre Wirkung, haben wir hier die komplette Liste für euch:

Die 9 besten Teufelsfrüchte im Community-Ranking

Das sind die beliebtesten Paramecia-Früchte:

Gum-Gum-Frucht (15%, 458 Abstimmungen)

Erdbeben-Frucht (13%, 412 Abstimmungen)

Operations-Frucht (13%, 201 Abstimmungen)

Zwar sichert sich Ruffys Gum-Gum-Frucht in der Paramecia-Kategorie den ersten Platz, allerdings wird sie sowohl bei den Zoan- als auch Logia-Früchten überstimmt und schafft es insgesamt nur auf Platz 5*. Trotzdem ist das eine beeindruckende Platzierung, immerhin muss sich die Gummifrucht hier gegen eine ziemlich starke Konkurrenz durchschlagen.

*Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Wer mit den aktuellen Kapiteln des Mangas vertraut ist, weiß, dass hinter der Gum-Gum-Frucht eigentlich die Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika steckt, die zu den Zoan-Früchten gehört. Zählen wir hier also die Stimmen für beide zusammen, kommt Ruffys Frucht auf ganze 725 Stimmen und sichert sich damit insgesamt den zweiten Platz. Mehr zu den Kräften der Hito Hito no Mi, Modell: Nika findet ihr hier.

Nicht umsonst hat die zweitplatzierte Erdbeben-Frucht Whitebeard seinerzeit den Titel als stärkstem Mann der Welt eingebracht – die Vibrationen der Gura Gura no Mi sollen sogar in der Lage sein, die Welt zu zerstören.

Und auch die Ope Ope no Mi, oder Operationsfrucht, von Trafalgar Law ist so vielfältig einsetzbar wie kaum eine andere Teufelsfrucht. Law kann damit nicht nur einen Raum erzeugen, in dem er jede Person und jeden Gegenstand kontrolliert, er kann auch unheilbare Krankheiten heilen und sogar einer Person ewige Jugend schenken – was den Anwender oder die Anwenderin allerdings das Leben kostet.

Das sind die beliebtesten Zoan-Früchte:

Dinosaurier-Frucht (27%, 631 Abstimmungen)

Vogel-Frucht (23%, 537 Abstimmungen)

Mensch-Mensch-Frucht (11%, 267 Abstimmungen)

Die Zoan-Teufelsfrüchte geben ihren Nutzer*innen die Fähigkeit einer anderen Spezies, womit sie sich etwa in andere Lebewesen oder Hybrid-Wesen verwandeln können. Der klare Gewinner ist hier die Dinosaurier-Frucht. Je nach Modell können sich ihre Nutzer*innen etwa in ein Triceratops, einen Brachiosaurus oder ein Pteranodon verwandeln. Sie sind nicht nur ziemlich stark, sein wir doch mal ehrlich: Sich in einen Dinosaurier verwandeln zu können ist auch einfach cool.

Die Vogel-Frucht mag vergleichsweise weniger auffällig sien, aber hat sich wohl allein durch das Modell Phönix den zweiten Platz verdient. Die Teufelsfrucht von Marco ist nicht nur ziemlich stark und kann ihn durch seine Phönix-Flammen heilen, sie lässt ihn auch fliegen.

Über die Mensch-Mensch-Frucht ist abseits des Modells Mensch (mit dem sich Tiere in Mensch-Hybriden verwandlen können) recht wenig bekannt. Dank des Modells Nika ist sie aber die vielleicht mächtigste Teufelsfrucht überhaupt. Mehr dazu könnt ihr im Spoilerkasten oben lesen.

Das sind die beliebtesten Logia-Früchte:

Donner-Frucht (30%, 806 Abstimmungen)

Feuer-Frucht (21%, 570 Abstimmungen)

Finster-Frucht (13%, 347 Abstimmungen)

Den ersten Platz der beliebtesten Teufelsfrüchte überhaupt schnappt sich die Goro Goro no Mi, oder auch Donner-Frucht. Nicht umsonst galt ihr Nutzer Enel als Gott, immerhin konnte er Blitze erzeugen, sich komplett in Elektrizität verwandeln und sich durch Metalle bewegen. Nur von Gum-Gum-Nutzer*innen solltet ihr euch mit dieser Teufelsfrucht fernhalten.

Den zweiten Platz aller Teufelsfrüchte schnappt sich die Mera Mera no Mi, die ihre Anwender*innen in Feuer verwandelt. Zwar gehört ihre rein zerstöreriche Kraft aktuell nicht zu den stärksten in One Piece, dafür kann sie aber mit Coolness punkten. Und spätestens die emotionale Story um Ruffys Brüder Ace und Sabo macht sie zu einer der besten Logia-Früchte.

Die Yami Yami no Mi von Blackbeard fällt auf dem dritten Platz der Logia-Früchte etwas ab. Das mag aber auch daran liegen, dass ihre Fähigkeiten noch nicht komplett bekannt sind - immerhin wissen wir nicht, wie Blackbeard die Kräfte von zwei Teufelsfrüchten besitzen kann. Allein die Fähigkeit, die Kräfte anderer Teufelsfrucht-Nutzer*innen zu negieren macht sie aber verdammt gefährlich.