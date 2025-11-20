One Piece: Netflix enthüllt zwei der größten Bösewichte von Staffel 2 in voller Montur

Monkey D. Ruffy kann natürlich auch in der Netflix-Adaption die Gum-Gum-Kräfte seiner Teufelsfrucht nutzen.

One Piece Staffel 2 wirft seine langen Schatten voraus. Immer wieder gibt es neue Teaser, die die Fans auf Wolke 7 schweben lassen. Dieses Mal geht es um die Enthüllung der Baroque-Firma-Fieslinge Mr. 9 und Mr. 5, deren Besetzung und Look ebenfalls wie die Faust aufs Auge passt.

One Piece auf Netflix: So sehen zwei weitere Bösewichte in Staffel 2 aus

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde erst bekannt gegeben, wer One Piece-Fanliebling Bon Clay in Staffel 3 spielt. Außerdem wurde ein erstes Video veröffentlicht, das den Season 2-Antagonisten Smoker samt seinem Billower Bike enthüllt. Es geht also Schlag auf Schlag und jetzt sind zwei weitere Bösewichte an der Reihe.

One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi

Wie Fans des Manga und/oder Anime natürlich wissen, bekommen es die Strohhutpiraten in Staffel 2 der Live Action-Adaption unter anderem mit der Baroque-Firma zu tun, die unter der Führung von Mr. 0 aka Sir Crocodile steht. Ihm unterstehen allerdings auch noch einige andere Agenten der Organisation, wie zum Beispiel der rangniedrigste Mr. 5 aka Gem, der nun erstmals gezeigt wurde.

Hier seht ihr Mister 5 in seiner ganzen Pracht:

Das Casting und der Look kommen bei den Fans erneut sehr gut an. Neben haufenweise GIFs mit in der Nase bohrenden Agenten gibt es auch unzählige Reaktionen, die schlicht ihre Begeisterung ausdrücken. Hier passt alles, selbst der Gesichtsausdruck.

Der Look und das Kostüm von Mister 9 wurden ebenfalls enthüllt:

Bei Mister 9 handelt es sich ebenfalls um ein Mitglied der Baroque-Firma. Genau wie Mister 5 spielt der Kopfgeldjäger im späteren Verlauf der Geschichte von One Piece noch eine viel größere Rolle, als das in Staffel 2 der Fall sein dürfte. Auch hier zeigen sich die Fans vom Casting und der Enthüllung begeistert.

Wann kommt One Piece Staffel 2 auf Netflix?

Bis vor Kurzem wussten wir nur, dass es 2026 soweit sein soll und das One Piece Staffel 3 ebenfalls in Arbeit ist. Mittlerweile gibt es aber auch einen offiziellen Termin für den Streaming-Start der zweiten Season auf Netflix. Allzu lange müssen wir nicht mehr warten: One Piece Staffel 2 startet am 10. März 2026 bei Netflix und besteht wieder aus acht Folgen. Höchstwahrscheinlich werden sie wieder alle auf einen Schlag veröffentlicht.

Wie findet ihr den Look und die Besetzung der beiden Baroque-Firma-Fieslinge Mr. 5 und Mr. 9?