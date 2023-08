One Piece-Erfinder lobt den Star der Netflix-Serie: 'Du wurdest geboren, um Ruffy zu sein'

Der Ruffy-Darsteller durfte One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda treffen.

In wenigen Tagen setzt die Live-Action-Serie zu One Piece ihre Segel auf Netflix. Ruffy und die Strohhutbande werden hier von realen Schauspieler*innen dargestellt, darunter auch Darsteller Iñaki Godoy. Er wird in der Serie Ruffy verkörpern und hatte nun die Chance, Mangaka Eiichiro Oda zu besuchen. Dabei entstand ein herzerwärmendes Gespräch, das Godoy sogar fast zu Tränen rührte.

One Piece-Schöpfer trifft auf realen Ruffy

Die beiden treffen sich für eine Netflix-Promo in Odas Studio, das voller Figuren, Mangas und anderem Merchandise zu One Piece steckt. Der One Piece-Mangaka erzählt dabei von den Castings für die Netflix-Serie und dass er sich sofort Godoy für die Rolle als Ruffy gewünscht hätte.

Das Aufeinandertreffen ist in einem knapp vierminütigen Clip auf X (ehemals Twitter) zu sehen:

Wie lief das Casting ab? Oda sah sich demnach mehrere Aufnahmen von Godoy an und musste sofort lachen. Der Schauspieler erinnerte den One Piece-Schöpfer direkt an Ruffy und er war der Meinung, dass Godoy genau der Charakter ist, der in Odas Manga vorkommt.

Im Vorfeld machte sich Oda Sorgen, ob es überhaupt jemanden geben würde, der Ruffy so gut verkörpern könnte. Doch mit Godoy war sich Oda sicher, dass er Ruffy sein wird. Er kann sich laut eigenen Worten nicht vorstellen, dass jemand anderes die Rollen spielen könne.

Diese Worte rührten Godoy wohl so sehr, dass seine Augen während des Gesprächs zu glänzen begangen und er sich Tränen verkneifen musste.

Er hat bislang nicht nur den One Piece-Schöpfer selbst von sich überzeugt, sondern auch die Mitarbeiter aus dem Manga-Studio. Dort gab ihm der Chef-Redakteur von Weekly Shonen Jump bereits das Kompliment, dass er quasi der echte Ruffy sei.

Zum Schluss stellten Godoy und Oda noch eine Szene aus One Piece nach, in der Shanks seinen Strohhut an Ruffy weitergibt.

Auch in den Kommentaren zeigen sich viele Fans gerührt und freuen sich mit dem Darsteller von Ruffy. Einige sind verwundert, wieso der Kopf von Oda zensiert wurde. Doch andere klären auf, dass er sein Gesicht normalerweise nicht zeigt.

