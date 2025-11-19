Eines der besten PS Plus Games im November 2025 überseht ihr alle: Verpasst nicht diesen Titel mit 90er Metascore

PlayStation Plus Extra/Premium hat im November 2025 nicht nur GTA 5 zurückgebracht, sondern einige andere richtig gute Titel - darunter The Talos Principle 2, das bei einer 90 auf Metacritic steht.

Linda Sprenger
19.11.2025 | 06:00 Uhr

The Talos Principle 2 ist Teil des aktuellen PS Plus Extra- und Premium-Aufgebots. The Talos Principle 2 ist Teil des aktuellen PS Plus Extra- und Premium-Aufgebots.

Das aktuelle PlayStation Plus November 2025-Lineup von Extra und Premium wartet dieses Mal mit richtig starken Bonus-Titeln auf: GTA 5 ist der offensichtliche Headliner des aktuellen Aufgebots und auch das Auto-Survival-Spiel Pacific Drive ist einen Blick wert.

Es gibt aber noch einen weiteren Star des frischen Lineups, den viele von euch wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben: The Talos Principle 2.

Darum solltet ihr The Talos Principle 2 spielen

Video starten 1:14 The Talos Principle 2 könnte das größte Rätsel-Highlight 2023 werden

  • Genre: Rätsel/Puzzle
  • Metascore: 90 (für PS5)
  • Release: 02. November 2023

Darum geht es: In The Talos Principle 2 schlüpft ihr wie schon im Vorgänger in die Rolle eines Roboters, der nach dem Untergang der Menschheit nach dem Sinn des Lebens sucht.

Auf eurer Suche nach Antworten löst ihr unterschiedliche Rätsel, die im Laufe des Abenteuers immer schwerer werden. Der Knobel-Titel bringt euer Hirn allerdings nicht nur mit ausgeklügelten Puzzles, sondern auch mit philosophischen Fragen zum Rattern – und dieser Mix motiviert ungemein.

In vielen Reviews werden insbesondere das clevere Rätsel-Design, die schön geschriebene Geschichte und die hübsche Grafik gelobt. Die Kolleg*innen der GameStar ziehen in ihrem ausführlichen Talos Principle 2-Test folgendes Fazit:

Eine gelungene Fortsetzung mit einer tollen Geschichte, beeindruckender Grafik und vielen Denksportaufgaben, die nicht nur Puzzle-Fans begeistern werden.

The Talos Principle 2 ist seit dem 18. November 2025 Teil von PS Plus Extra und mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten spielbar.

Das sind alle PS Plus Extra- und Premium-Spiele des November 2025-Aufgebots im Überblick

Hier listen wir euch noch einmal alle Titel auf, die ihr seit dem 18. November 2025 mit Extra- und Premium-Abo zocken könnt:

Diese Spiele gibt es seit dem 18. November 2025 mit PS Plus Extra und Premium:

  • Grand Theft Auto 5
  • Pacific Drive
  • Still Wakes the Deep
  • Insurgency: Sandstorm
  • Thank Goodness You’re Here!
  • The Talos Principle 2
  • Monster Jam Showdown
  • MotoGP 25

Und diesen Klassiker gibt es seit dem 18. November 2025 mit PS Plus Premium:

  • Tomb Raider: Anniversary
Mehr zum Thema
von Annika Bavendiek
Wie oben bereits erwähnt lohnt sich neben Talos Principle und GTA 5 (falls ihr es nicht ohnehin schon gezockt habt) auch der Survival-Titel Pacific Drive. Kollegin Annika stellt euch das ungewöhnliche Spiel im oben verlinkten GamePro-Artikel genauer vor.

Ab dem 2. Dezember erwartet euch außerdem noch ein weiteres Spiel: Einige Tage nach der Bekanntgabe des Lineups hatte Sony nämlich noch verraten, dass auch Red Dead Redemption ins Abo kommt.

Werdet ihr The Talos Principle 2 ausprobieren?

