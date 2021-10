One Piece Folge 1.000: Trailer bereitet uns mit viel Action auf das Jubiläum vor

One Piece ist schon ein Phänomen. Die Serie (und der Manga) laufen jetzt seit vielen Jahren, doch die Fans können einfach nicht genug bekommen. Zuletzt zeigte sich die Community begeistert von der verbesserten Qualität der Animationen, und auch die Story hält viele weiterhin bei der Stange. Man kann also sagen, One Piece hat es verdient, demnächst mit Episode 1.000 ein unglaubliches Jubiläum feiern zu können. Einen Vorgeschmack auf diese besondere Folge liefert nun ein Teaser.

Wann läuft die 1.000 Folge von One Piece? Ab dem 20. November könnt ihr die Jubiläumsfolge bei Funimation streamen.

Hier der Teaser-Trailer dazu:

Fans sind begeistert: Die Jubiläumsfolge nehmen viele Fans zum Anlass, die Serie noch einmal Revue passieren zu lassen. Einige begleiten die Serie schon seit mehreren Jahrzehnten. „Es ist verrückt, mit diesem Anime aufgewachsen zu sein“, schreibt ein User in den Kommentaren unter dem Teaser. In einer Sache ist sich die Community außerdem einig: „One Piece ist die beste Geschichte aller Zeiten.“ Oder anders ausgedrückt: „Wie kann man NICHT One Piece schauen?“

One Piece feiert mehrere Meilensteine

Die tausendste Folge ist nicht die einzige Errungenschaft, die One Piece in letzter Zeit für sich beanspruchen konnte. Auch der Manga kommt damit inzwischen auf über 1.000 Kapitel und 100 Bände. Seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe 1997 mauserte sich One Piece zum erfolgreichsten Manga aller Zeiten. Aber auch wenn die Verkaufszahlen weiterhin überzeugen, soll irgendwann Schluss sein. Laut Schöpfer Eiichiro Oda wird das 2024 oder 2025 der Fall sein.

Mehr One Piece-News:

Live-Action-Serie bei Netflix in Arbeit

Vom Manga zur Animations-Serie zur Serie mit echten Schauspielern. One Piece geht diesen gewagten Weg. Das Drehbuch ist laut Netflix inzwischen fertig, doch bis zum Abschluss der Dreharbeiten ist noch ein langer Weg zu gehen. Neben One Piece ist auch eine Live-Action-Umsetzung von Cowboy Bebop bei dem Streaming-Service auf dem Weg. Auf beide Projekte freuen sich die Fans, auch wenn die Fallhöhe natürlich extrem ist.

