One Piece: Beliebter Charakter bekommt jetzt schon seine dritte Synchronstimme im Anime - die letzte hatte erst 2018 übernommen

One Piece ändert zum dritten Mal die Synchronstimme von Gol D. Roger: Shunsuke Sakuya ist der neue Sprecher des Piratenkönigs.

Jusuf Hatic
16.12.2025 | 05:44 Uhr

Gol D. Roger erhält in One Piece eine neue Synchronstimme - bereits die dritte für den legendären Piratenkönig in der Anime-Serie. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Gol D. Roger erhält in One Piece eine neue Synchronstimme - bereits die dritte für den legendären Piratenkönig in der Anime-Serie. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Nach über 26 Jahren Ausstrahlung rennt der One Piece-Anime in ein Problem, das viele Serien mit einer so langen Laufzeit betrifft: Synchronsprecher*innen müssen ihre Rolle aus unterschiedlichen Gründen wieder aufgeben.

Kurz vor dem Abschluss des laufenden Egghead-Arcs hat Animationsstudio Toei eine solche Änderung im Abspann der Folge 1.153 bekanntgegeben. Den betroffenen Charakter erwischt der Stimmenwechsel dabei gleich zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf eine kurze Szene aus der One Piece-Folge 1.153 "Umbruch einer Ära! Das Königshaki, das Ruffy den Weg weist" ein, die am 14. Dezember 2025 ausgestrahlt wurde. Ihr könnt den Anime wie gewohnt auf Crunchyroll, ADN und Netflix verfolgen.

Die neue Ära beginnt mit Episode 1.153

Innerhalb von One Piece-Folge 1.153 kommt es zu einer kurzen Rückblende, die die Hinrichtung des Piratenkönigs Gol D. Roger in Loguetown zeigt. Wenn ihr genau hinhört, dürftet ihr bereits bemerkt haben, was Toei Animation im Abspann bestätigt: Roger läutet die Piratenära mit der Stimme eines neuen Synchronsprechers ein.

Video starten 0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Bei der Neubesetzung handelt es sich um den 60-jährigen Synchronsprecher Shunsuke Sakuya. Zu seinen bekanntesten Rollen bis dato zählen Sakon und Ukon aus Naruto, Osamu Kashiwagi aus den Yakuza-Spielen oder Simon Blackwell (im Original: Jin Yuugami) aus Ace Attorney.

Laut One Piece-Leaker pewpiece erfolgte die Neubesetzung der Roger-Rolle aus Altersgründen: Die bisherige Stimme Masane Tsukayama ist mit seinen 81 Jahren wohl in den Ruhestand gegangen. Tsukuyama selbst übernahm die Rolle indes im Jahr 2018 von Chikao Ohtsuka, der drei Jahre zuvor an einer Herzkrankheit verstarb.

Toei Animation selbst hat sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung außerhalb des Eintrags im Abspann nicht zur Neubesetzung geäußert. Potenziell ist die offizielle Ankündigung nur wenige Tage entfernt: Am 20. und 21. Dezember 2025 findet nämlich das Jump Festa-Event statt, bei dem auch One Piece mit einer "besonderen Ankündigung" teilnehmen wird.

Was haltet ihr von der neuen Roger-Stimme?

