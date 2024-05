One Piece ist nun offiziell erfolgreicher als Dragon Ball - Toei erzielt höhere Umsätze mit One Piece

Juhu! Die Strohhutbande hat die Z-Truppe eingeholt!

Toei Animation ist für die Produktion von vielen erfolgreichen Anime-Serien bekannt, darunter Klassiker wie Saint Seiya oder neuere Animes wie Sailor Moon Crystal. Auch Dragon Ball und One Piece gehören zum Repertoire des Anime-Studios.

Die Geschäftsführung des Unternehmens hat nun die Umsätze aus dem letzten Fiskaljahr veröffentlicht, das vom 1. April 2023 bis zum 31. Mai 2024 lief. Den Zahlen zufolge gab es erstmals einen Wechsel beim führenden Anime.

One Piece überholt Dragon Ball im Umsatz

Was verraten die Finanzergebnisse? Dragon Ball hatte die letzten sieben Jahre den größten Umsatz eingespielt, was die lizensierten Produkte und die Filme angeht. Doch der siebenjährige Streak wurde im letzten Fiskaljahr erstmals durch One Piece unterbrochen.

So viel haben die beiden Anime-Serien nämlich weltweit mit allen Produkten eingespielt:

One Piece: 22,2 Milliarden Yen (entspricht 130 Millionen Euro)

Dragon Ball: 19 Milliarden Yen (entspricht 110 Millionen Euro)

One Piece hat sowohl bei den inländischen Produkten als auch weltweit in der Film-Spart die Nase vorne. Nur bei den Produkten außerhalb Japans hat Dragon Ball einen kleinen Vorsprung.

Weitere erfolgreiche Marken, die im Finanzbericht auftauchen, sind Sailor Moon, Pretty Cure und Digimon. Allerdings können die Verkäufe der Franchise-Artikel nicht einmal ansatzweise Dragon Ball und One Piece das Wasser reichen.

Der Anime von One Piece befindet sich gerade im Egghead-Arc:

Wieso hat One Piece erstmals Dragon Ball überholt? Der große Vorsprung kommt vor allem durch die Film-Sparte zustande. One Piece konnte hier 8,2 Millionen Yen erzielen, Dragon Ball nur 3,9 Millionen.

Das dürfte vor allem an der Live-Action-Serie zu One Piece liegen. Die Netflix-Serie stürmte direkt auf Platz 1 der meistgestreamten Serien und stellte damit einen neuen Rekord auf. Sie sorgte wohl dafür, dass One Piece allgemein beliebter wurde.

Auch die Veröffentlichung von One Piece Film: Red wird zum finanziellen Erfolg beigetragen haben. Der Kinostreifen lief erstmals Ende 2022 in den Kinos an. Vermutlich hatte seine Veröffentlichung noch weitreichende Folgen für das darauffolgende Fiskaljahr, unter anderem durch die Veröffentlichung auf DVD sowie Blu-ray und dem Release auf Crunchyroll.

Zudem lief wenige Monate vorher das Sammelkartenspiel zu One Piece an. Möglicherweise werden einige neuere Editionen den Verkauf ordentlich angekurbelt haben. Mittlerweise gibt es 12 Starterdecks für das TCG, hinzu kommen unterschiedliche Booster-Sets.

Damit beendet die Anime-Serie die Spitzenposition von Dragon Ball, doch der Anime mit Son-Goku hätte wohl gegen keinen besseren die Führung abgeben können.

Welchen der beiden Animes hättet ihr weiter vorne gesehen?