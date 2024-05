One Piece: Fan-Theorie spekuliert über die wahre Ursache für Joy Boys großen Kampf im verlorenen Jahrhundert

Ruffy kann es selbst kaum glauben, dass so ein lächerlicher Grund die Ursache sein könnte und lacht über diese wilde One Piece-Theorie. (Bild: © Toei Animation)

Die neuesten Entwicklungen in der One Piece-Geschichte gönnen Fans keine Ruhe und der Manga macht auch keine Anzeichen, das bald zu ändern. Während der Anime mit dem Angriff auf Punk Records in der Egghead-Arc gerade Fahrt aufnimmt, befindet sich der Manga bereits mitten im Geschehen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Kapiteln werden die Geschehnisse der Egghead-Arc aus dem Manga besprochen, die dem Anime voraus sind.

Im Laufe der letzten Manga-Kapitel wurde das große One Piece-Mysterium um das verlorene Jahrhundert zumindest teilweise gelüftet: Es fand ein Krieg zwischen Joy Boy und 20 Nationen statt.

Die Leaks zu Kapitel 1115 hören jedoch an dem Punkt der Enthüllung auf und Fans fragen sich nun, was diesen langen Konflikt hat. Ein One Piece-Fan und X/Twitter-Nutzer*in hat nun eine Theorie dazu veröffentlicht.

Der Grund war zum Lachen

One Piece-Fan und Twitter/X-Nutzer*in @writingpanini stellte die Theorie über die eigentliche Ursache des Kampfes im verlorenen Jahrhundert in einem Beitrag auf: Könnte der Krieg durch einen lächerlichen Streit ausgelöst worden sein?

Im Beitrag geht Panini auf die Enthüllung in Vegapunks Nachricht ein. Der Wissenschaftler betonte darin, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zwei unterschiedlichen “Ideen” war und er selbst nicht schlussfolgern konnte, wer richtig oder falsch lag .

Auch Rayleigh Silvers, ein legendärer Pirat und ehemaliges Mitglied der Roger-Piraten, hatte die Strohhüte in der Vergangenheit davor gewarnt, dass sie vielleicht zu einer anderen Schlussfolgerung kommen würden als Roger und seine Crew. Das deutet also darauf hin, dass das, was auch immer Rogers Crew im “Laugh Tale” gefunden hat, auf andere Weise interpretiert werden kann.

Ein weiterer Punkt in der Theorie ist Rogers Reaktion, als er von Joy Boys Vergangenheit erfahren und das große One Piece gefunden hat. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Crew auf einer namenlosen Insel, auf der Joy Boys Schatz versteckt war. Was auch immer die Bande des legendären Piratenkönigs dort herausfand, brachte die Gruppe derart zum Lachen, dass sie der zuvor namenlosen Insel den Namen “Laugh Tale” gaben.

One Piece ist von Die geheimnisvollen Städte des Goldes inspiriert

Panini erwähnt in seiner Theorie zudem die Ähnlichkeiten der One Piece-Geschichte und der japanischen Zeichentrick-Serie “Die geheimnisvollen Städte des Goldes”. Diese Vermutung hatte bereits ein/eine Reddit-Nutzer*in namens Lobsterun vor 3 Jahren gehabt und zusammengefasst.

Wie im Beitrag zu sehen ist, haben beide Serien starke Gemeinsamkeiten. In “Die geheimnisvollen Städte des Goldes" fand ebenfalls ein Krieg zwischen beiden Parteien statt, aber der Grund dafür war so lächerlich, dass er über die Jahre vergessen würde.

Das könnte bei One Piece nach Paninis Theorie auch der Fall sein, denn auch in One Piece wird immer wieder thematisiert, dass die Gründe für die einige wichtige Kämpfe nicht bekannt sind. Die zwei Riesen Boogey und Woogey fragten sich beispielsweise, warum sie sich eigentlich die Köpfe einschlagen.

Theoretiker Panini glaubt dementsprechend, dass sich auch der Kampf im verlorenen Jahrhundert um etwas Banales und Lächerliches gedreht haben könnte. Als Beispiel führt er unter anderem die moderne Debatte an, ob Ananas auf Pizza gehört oder nicht. Vermeintliche Banalitäten also, über die trotzdem heute noch erbittert gestritten werden kann. Ob sowas der Grund für Joy Boys Schlacht gegen 20 Nationen war oder Oda einen bedeutenderen Grund für die Geschehnisse im verlorenen Jahrhundert enthüllen wird, werden die nächsten Kapitel zeigen.

Das Fazit von Paninis Theorie jedoch: Die Ursache für den gesamten Krieg zwischen Joy Boy und den 20 Vereinten Nationen könnte eine lächerliche Auseinandersetzung zweier Parteien gewesen sein, die über die Jahre in Vergessenheit geraten ist.

Wie ist eure Meinung zu dieser One Piece-Theorie und was glaubt ihr, sei der Grund für die Auseinandersetzung im verlorenen Jahrhundert gewesen?