One-Piece-Anime erweitert den epischen Kampf zwischen Rob Lucci und Ruffy im Vergleich zum Manga

Ruffy und Rob Lucci standen sich schon mal in einem epischen Kampf gegenüber.

Die aktuelle Folge 1100 von One Piece begeistert Fans aus aller Welt. Die Begebenheiten auf Egghead Island befinden sich gerade bei ihrem ersten Höhepunkt, der in einem Kampf zwischen Strohhutpirat-Kapitän Ruffy und CP0-Agent Rub Lucci gipfelt.

Um genau diesen Kampf geht es heute, denn auf X, ehemals Twitter, hat User*in „@VishalSid_1“ ein Vergleich zwischen Anime und Manga des Kampfes hochgeladen.

Zwei Minuten im Anime basieren auf dem Manga, Rest komplett neu

In diesem Tweet könnt ihr euch die Anime-Szenen anschauen, die direkt aus dem Manga entsprungen sind:

Es ist beeindruckend zu sehen, dass knapp zwei Minuten aus dem Manga entnommen wurden. Der Rest, der in diesem Video nicht zu sehen ist, wurde neu für den Anime erschaffen.

Viele Fans drücken unter dem Video ihre Begeisterung über den Kampf aus. So freut sich zum Beispiel „@Eggi_Roll“ bereits auf die zweite Hälfte des Kampfes. „@TricksterTriq“ schreibt, dass es sich bei solchen Szenen genau um die gute Art von Filler handle, weil dem Originalwerk nicht widersprochen werde. „@iheart_IZ“ schreibt hingegen, dass dies das Resultat davon sei, wenn ein Studio Spaß an seinem Werk habe.

Andere Fans sprechen hingegen eine Problematik an, die sich beim Anime von One Piece doch auch immer wieder bemerkbar macht: die Filler-Kämpfe. Leider sind Anime-Only-Kämpfe nicht immer so gelungen wie in diesem Beispiel. Manchmal werden einige Schläge scheinbar sinnfrei ausgetauscht, sodass die Minuten bis zum Ende der Folge irgendwie verstreichen. Hauptsache die Zeit herumkriegen ist hier wohl die Devise.

An dieser Stelle denken wir an die Aussage von „@TricksterTriq“ zurück: Wenn die Kampfszenen dem Manga-Canon (also das, was wirklich für die Story gilt) widersprechen, dann wird’s schwierig.

Man ist sich einig: Folge 1100 ist ein Erfolg

So oder so: Folge 1100 schlägt Wellen in der One-Piece-Community. Allein schon Rob Luccis erwachte Teufelsfrucht wusste zu begeistern und der epische Kampf ließ die Folge kurzzeitig auf Platz 1 der IMDb-Charts schießen.

Wenn ihr euch die Folge 1100 mit dem Titel "Kräfte auf anderem Niveau! Ruffy vs. Lucci!" anschauen wollt, dann könnt ihr das auf Japanisch mit deutschen Untertiteln sowohl auch Crunchyroll als auch Netflix machen. Wenn ihr euch hingegen die Arcs vor Egghead Island anschauen wollt, dann werdet ihr nur auf Crunchyroll fündig.

Wie fandet ihr den Kampf zwischen Ruffy und Rob Lucci?