Dieses One Piece-Special zur WM 2002 lässt Sanji einen Elfmeter rund um die ganze Grand Line treten

Choppers Tritt zerstört sogar den Fußball.

In One Piece gibt es sportliche Aktivitäten meistens nur in der Form von Zorros Gewichten, die er hebt. Doch anlässlich der Fußball-WM im Jahr 2002 gab es einen 5-minütigen Kurzfilm namens "Die Fußballkönige", in dem Ruffys Mannschaft gegen Buggy auf dem Fußballfeld antritt.

Die Charaktere aus One Piece auf dem Fußballfeld

Was ist in dem Video zu sehen? "Fußballkönige der Träume!" ist ein animierter Kurzfilm, der zusammen mit dem dritten One Piece-Kinofilm veröffentlicht wurde. In rund 5 Minuten treten Buggys Piratenbande und die Strohhut-Crew gegeneinander an. Als Torwart muss Korby herhalten.

Auf YouTube hat Rotkäppchen 94 die deutsche Synchronisationsfassung hochgeladen:

Die Charaktere nutzen ihre speziellen Fähigkeiten, um die Tore zu schießen. Ruffy nutzt beispielsweise sein Gummibein, um einen besonders kräftigen Schuss abzufeuern. Lysop hingegen nutzt einen Trickschuss, der trotz fehlender Stärke irgendwie ins Tor rollt.

Für den entscheidenden Schuss ist Sanji verantwortlich. Er kickt den Ball so weit, dass er einmal um den Planeten fliegt und wieder im Tor landet. Somit kann die Strohhutbande die Partie für sich entscheiden.

Gibt es wirklich Fußball in der Welt von One Piece? Am Ende des Videos stellt sich heraus, dass Ruffy das alles nur geträumt hat. Er halluziniert und sieht in Lysop plötzlich einen Fußball, den er wegschießen möchte. Es könnte sein, dass er einen besonders wilden Traum hatte und Fußball gar nicht in der Welt von One Piece existiert.

Eine weitere Tatsache spricht dagegen: Im Gegensatz zu Mangas wie Pokémon hat One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda nicht bestätigt, ob es sich bei dem Kurzfilm um einen Teil der Geschichte handelt. Da grundsätzlich nur wenige Charaktere aus den Filmen canon sind, gehen wir davon aus, dass der Kurzfilm nicht offiziell zur Story dazugehört.

Was ist das Besondere an dem Kurzfilm? In der Fußball-Partie ist Kommentator Odachi eine ganz besondere Figur. Er ist der einzige Charakter, der jemals von Oda höchstpersönlich gesprochen wurde.

Außerdem trägt Odachi den Spitznamen, den Oda in seiner Kindheit hatte. Wer sich also von Odas Synchronisationsleistung überzeugen will, sollte das Video in seiner japanischen Originalfassung schauen.

Was haltet ihr von dem Kurzfilm? In welcher Sportart sollten sich die Charaktere eurer Meinung nach mal messen?