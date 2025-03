Eiichiro Oda dachte, es wäre eine gute Idee, ChatGPT nach Ideen für seine nächste One Piece-Geschichte zu fragen - die Antwort führt zu unerwarteten Allianzen

Obwohl One Piece eine Geschichte über Pirat*innen erzählt, schließt das modernste Technologien und Sci-Fi-Elemente nicht aus. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Verwendung von Künstlicher Intelligenz im kreativen Bereich ist in den letzten Jahren durch das regelmäßige Aufkommen neuer Technologien immer stärker umstritten. Insbesondere dann, wenn es darum geht, menschliche Kreativität nicht zu unterstützen, sondern vollumfänglich zu ersetzen.

Zum Glück ist One Piece noch weit davon entfernt, über eine KI wie ChatGPT zu entstehen. Das bedeutet aber nicht, dass sich dessen Mangaka Eiichiro Oda keinen Scherz erlauben darf, um zu sehen, was die KI mit seinem Werk anstellen würde.

Vom Schattenstamm über Aliens – ChatGPT erschafft ungewöhnliche Allianzen in One Piece

Vor mittlerweile zwei Jahren – als die gesamte Diskussion rund um das Thema KI noch etwas frischer war – hat Oda ChatGPT danach gefragt, eine neue Handlung für One Piece zu konzipieren. Er hat die KI darum gebeten, eine besonders interessante Geschichte zu erzählen.

Das Ergebnis hat er dann über die Social-Media-Plattform X geteilt. Da die Unterhaltung auf Japanisch stattgefunden hat, fassen wir für euch die beiden ungewöhnlichen Ideen zusammen, die ChatGPT vorgestellt hat.

Die Strohhutpiraten gegen den Schattenmann

Eine der beiden Ideen stellt den Schattenmann vor, der Chopper mithilfe seiner Schattenfähigkeiten entführt. Das führt die geschickte Archäologin Robin dazu, über den Schattenstamm zu forschen. Dafür begeben sich die Strohhüte zur Schatteninsel – wie ihr seht, sind die Begrifflichkeiten einseitig – und verbünden sich mit dem hiesigen Stamm.

Währenddessen kommt heraus, dass der Schattenstamm ein Teil von Robins Vergangenheit ist. ChatGPT wagt sich damit wohl an das geniale Worldbuilding, für das One Piece bekannt ist. Mit dem Bündnis schafft es Ruffy schließlich, den Schattenmann zu besiegen und Chopper zu befreien.

In diesem Hinblick finden wir es interessant, dass der Schattenmann tatsächlich als One-Piece-Charakter interpretiert werden könnte. Gecko Moria mit seiner Schatten-Frucht beziehungsweise Blackbeard mit seiner Finster-Frucht wären hierfür zwei heiße Kandidaten.

0:30 One Piece Episoden-Vorschau zeigt den epischen Kampf zwischen Shanks und Eustass Kid in Folge 1112

Autoplay

Die Strohhutpiraten gegen die böse Hexe

Oda war diese Idee der KI noch nicht genug, weswegen er nach einem noch interessanten Vorschlag gefragt hat. Die Antwort darauf führt ein Alien zur Crew der Strohhutpiraten, das nach der Zerstörung seines Heimatplaneten fliehen muss. Es verbündet sich mit Ruffy und Co. und die ungewöhnliche Allianz begibt sich auf eine Insel, auf der eine böse Hexe lebt.

Es stellt sich heraus, dass die Hexe das Sternenfragment des Aliens stehlen möchte. Das verhindern die Strohhüte jedoch gekonnt und mithilfe des Sternenfragments schaffen sie es sogar, den Heimatplaneten des Außerirdischen wiederherzustellen. Das nennen wir mal ein Happy End.

Selbst diese Geschichte sehen wir im kunterbunten Universum von One Piece. Das wäre nicht das erste Mal, in dem Außerirdische eine Rolle spielen. Wir erinnern an Enel, der sich am Ende des Skypiea Arcs auf den Mond begibt und dort Beweise für Leben entdeckt. Wenn ihr das verpasst habt, ist das kein Problem: In der Cover-Story “Enels große Space-Operation“ erfahrt ihr mehr dazu.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von den beiden Ideen? Seht ihr sie im One-Piece-Universum?