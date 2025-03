One Piece: Dieser Charakter ist offenbar großer Harry Potter-Fan und sein Bücherregal hält noch weitere Überraschungen parat

Obwohl Nico Robin als Archäologin ein Faible für Bücher hat, ist sie nicht die Besitzerin der Harry-Potter-Ausgabe. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece spielt in einer riesigen Welt, die eine Menge Charaktere sowie eine mysteriöse Hintergrundgeschichte in Form des Verlorenen Jahrhunderts beherbergt. Dennoch ist Magie in dieser Welt recht ungewöhnlich, da die Teufelsfrüchte genügend übernatürliche Kräfte mitbringen. Das bedeutet aber nicht, dass One Piece ganz frei von Magie ist – zumindest hat es ein zauberhaftes Harry-Potter-Buch ins Werk geschafft.

Nachdem der X-User @manganouA einen One-Piece-Manga innerhalb eines Kapitels entdeckt, nutzt der Content Creator @newworldartursowie die Gelegenheit, um nach weiteren Referenzen oder auch Easter Eggs zu suchen – und wird fündig:

In a room of Drum Castle, we can spot that One Piece, Harry Potter, the Shining, America, and the band Queen are all canon to this world. Probably just as a joke, but I wonder if they're somehow a remnant of the First World lol (let me know if you can make out any others!) https://t.co/ikC8m1y58d pic.twitter.com/U61wVH9mjy