One Piece: Fan glaubt, die wahre Identität von Imu herausgefunden zu haben und zieht Vergleiche zu unterschiedlichen Göttern

Wer steckt hinter dem mysteriösen Imu?

Imu stellt in One Piece so etwas wie den Endboss dar. Das gottgleiche Wesen hüllt sich allerdings in unzählige Mysterien und die wahre Identität sowie Bedeutung des Chefs der Weltregierung ist immer noch nicht so richtig geklärt. Eine mehr oder weniger neue Fantheorie nimmt sich der Sache jetzt an und kommt zu höchst interessanten Schlussfolgerungen. In demselben Atemzug wird womöglich direkt auch noch die Frage geklärt, was es mit dem "D." in Monkey D. Ruffys Namen auf sich hat.

Wer oder was ist Imu? Diese Fantheorie hat eine spannende Erklärung parat

Darum geht's: Die wahre Identität des Hauptbösewichts von One Piece ist immer noch nicht abschließend geklärt. Weder im Manga noch im Anime, und erst recht nicht in der Netflix-Verfilmung. Wir wissen bisher eigentlich nur, dass wir es hier mit dem geheimen Anführer/der Anführerin der Weltregierung zu tun haben. Womöglich stehen die Fünf Weisen in direkter Verbindung zu Imu.

Das besagt die Fan-Theorie: Schon seit einiger Zeit geistert eine Theorie durchs Netz, die jetzt nochmal ein paar neue Impulse und Zusammenhänge verpasst bekommen hat und dadurch immer bestechender in ihrer Logik wirkt. Dieser Theorie zufolge repräsentiert Imu Mutter Natur beziehungsweise die Erde selbst. Hier könnt ihr euch die Theorie auf Reddit in ihrer ganzen Pracht zu Gemüte führen, es lohnt sich.

In One Piece sind fast alle Planeten vertreten, Monkey D. Ruffy selbst symbolisiert wahrscheinlich die Sonne, zusätzlich gibt es auch noch Merkur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, Pluto und Neptun. Aber die Erde fehlt. Und drehen wir Imu um, ist das schon ziemlich nah dran an einem Teil des Namens Bhumi, der hinduistischen Erd-Gottheit. Bhumi ist aber auch als Bhudevi bekannt, und hier wird es besonders interessant.

Das alles basiert auf hinduistischer Mythologie und passt zum Rest: Imu könnte also eine Parallele zur Erd-Ghöttin Bhumi aka Bhudevi darstellen. Der wahre Name lautet dann womöglich Imu Devi Nerona und das Ganze hängt auch mit dem Willen des D und dem D in Ruffys Namen zusammen.

Das D steht für Devi/Deva: Devi beziehungsweise Deva bedeutet so viel wie "heiliges Wesen" und bezeichnet eine Gottheit. Wer in One Piece ein D beziehungsweise den Willen des D in seinem Namen trägt, sieht sich dem Karma ausgesetzt. Das könnte der Grund dafür sein, dass "gute" One Piece-Charaktere mit einem D im Namen bei ihrem Tod lächeln und ihn willkommen heißen, während "böse" Figuren ihr Ableben fürchten.

Bhumi hat in der Mythologie drei Kinder und diese drei Kinder könnten in One Piece durch das Konzept der Reinkarnation durch Ruffy, Blackbeard und Vivi repräsentiert werden. Nur durch diese drei Personen kann Imu besiegt werden und Imu weiß das auch bereits – wahrscheinlich aufgrund einer Art Prophezeiung. Das ist der Grund dafür, dass sich Imu so sehr vor dem D und seinen Trägern fürchtet.

Das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Auch wenn die Theorie Hand und Fuß hat und insgesamt ziemlich logisch klingt, handelt es sich dabei eben immer noch nur um eine Fan-Theorie. Nichts davon muss stimmen und womöglich hat der One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda etwas ganz anderes im Sinn gehabt, als er sich Imu ausgedacht hat. Wir werden sehen, wie akkurat die Thesen hier tatsächlich ausfallen, wenn es soweit ist.

Was haltet ihr von der Theorie? Findet ihr, das klingt logisch?