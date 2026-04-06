Jamie Lee Curtis hätte gerne in One Piece mitgespielt - jetzt lobt sie die Rolle, die sie übernehmen sollte

In der neuen One Piece-Staffel gibt es auch einige Neuzugänge. Eine der Rollen sollte eigentlich Hollywood-Schauspielerin Jamie Lee Curtis spielen.

Jonas Herrmann
06.04.2026 | 19:15 Uhr

Katey Sagal spielt in One Piece Dr. Kuleha. Katey Sagal spielt in One Piece Dr. Kuleha.

Im März ist auf Netflix die zweite Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece erschienen. Dabei tritt auch Dr. Kuleha, die Mentorin von Chopper, erstmals auf. Ursprünglich sollte sie von Hollywood-Star Jamie Lee Curtis gespielt werden, die sich nun nochmal geäußert hat.

Hollywood-Star ist großer Fan von One Piece

Ende 2023, als die Planungen der zweiten Staffel so richtig Fahrt aufnahmen, galt Jamie Lee Curtis als fast schon gesetzt für die Rolle von Dr. Kuleha. Sie selbst ist großer One Piece-Fan und die Showrunner hatten bei der Rolle von Anfang an die Oscarpreisträgerin im Kopf.

Mittlerweile wissen wir natürlich, dass es nicht Jamie Lee Curtis geworden ist, sondern Katey Sagal (Eine schrecklich nette Familie), die die Rolle auch ziemlich cool umsetzt. In einem Interview mit dem Magazin Screen Rant wurde Curtis nun noch einmal darauf angesprochen.

In dem Interview geht es eigentlich um den Film "Senders", in dem neben Curtis unter anderem auch David Dastmalchian mitspielt. Dastmalchian taucht in der zweiten Staffel von One Piece in der Rolle des Mr. 3 auf.

Laut eigener Aussage ist Curtis noch immer verärgert, dass sie die Rolle von Dr. Kuleha nicht spielen konnte. Direkt danach lobt sie aber die Darbietung von Katey Sagal, die sie als enge Freundin bezeichnet.

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Warum hat es nicht geklappt? Laut Curtis konnte sie nicht an den Dreharbeiten teilnehmen, weil diese in Südafrika durchgeführt wurden. Sie selbst drehte in dieser Zeit aber in Los Angeles, sodass es von den Terminen her einfach nicht gepasst hat.

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Sie ist aber selbst ein riesiger One Piece-Fan, wie sie sagt, und bezeichnet die Netflix-Show als die beste Live-Action-Umsetzung eines Anime oder Mangas aller Zeiten. Vielleicht gibt es ja in Zukunft doch nochmal die Möglichkeit, dass die renommierte Schauspielerin im Netflix-Hit auftritt.

Wie gefällt euch die zweite Staffel von One Piece? Seid ihr mit der Besetzung von Katey Sagal als Dr. Kuleha zufrieden?

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