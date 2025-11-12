One Piece-Fans sind sich jetzt sicher, wie Joyboy aussieht – und das nur weil Vivis Ururururgroßmutter im Anime gezeigt wurde

Hat Toei Animation und Eiichiro Oda mit Episode 1149 womöglich schon einen großen Hinweis auf Joyboy Aussehen geliefert? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime befindet sich aktuell in einer der wichtigsten Höhepunkte des Egghead-Arcs. Mit der Enthüllung von Vivis Ururururgroßmutter sind sich Fans nahezu komplett sicher, wie Joyboy in Wirklichkeit aussieht.

Für die Community kommen nur zwei Piraten infrage, die Joyboy wie aus dem Gesicht geschnitten sein könnten: Ruffy oder Shanks.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Egghead-Arc und Prinzessin Vivis Familienstammbaum.

Wer ist Nefertari D. Lily und woher kommen die Theorien zu Joyboy?

Mit dem Release von Episode 1149 enthüllte der One Piece-Anime zum ersten Mal in der Serie Nefertari D. Lily, Vivis Ururururgroßmutter und die Königin Alabastas von vor 800 Jahren. Lily war vor 800 Jahren ebenfalls am großen Krieg gegen das Vergessene Königreich beteiligt, wo sie mit 19 weiteren Regenten*innen alliiert hatte – die jetzige Weltregierung.

Lily wandte sich jedoch später von dieser Allianz ab, als diese sich zur jetzigen Weltregierung zusammengeschlossen hatte, und wollte wieder in ihr Königreich zurückkehren, wo sie auf bisher unerklärliche Weise nie angekommen war.

Jetzt ist Prinzessin Vivi, nach dem Tod ihres Vaters König Cobra durch die Hand Imus, die nächste Anwärterin auf den Thron. Dabei ist sie ist ihrer Vorfahrin wie aus dem Gesicht geschnitten, wie ihr es hier in diesem Beitrag von X-User newworldartur sehen könnt:

“Offizielles Farbschema von Nefertari D. Lily!”

Der gepostete Ausschnitt zeigt das Gemälde von Nefertari D. Lily, die im Gemach des Antagonisten Imu hängt. Warum Imu ausgerechnet ein Bild von Lily hat und welche Verbindungen, die zueinander hatten, ist noch unklar.

Eines ist sich die Community aber sicher: Wenn Vivi nahezu identisch zu ihrer Vorfahrin und Ururururgroßmutter Lily aussieht, dann müsste Joyboy entweder Ruffy oder Shanks wie aus dem Gesicht geschnitten sein.

Community-Theorie: Joyboy sieht aus wie Ruffy oder Shanks

Nach der Enthüllung von Lilys Gemälde in Episode 1149 haben viele Fans sofort begonnen, auch über Joyboys wahres Aussehen zu spekulieren. Die Reaktionen der Community fallen gemischt aus.

So schreibt X-User hxhcoded beispielsweise in einem zitierten Beitrag zu newworldarturs Post:

“Also wird Joyboy einfach genauso aussehen wie Ruffy… Wie lahm.”

Ein anderer X-User namens BivekPuri121085 behauptet hingegen in seinem Beitrag, dass Lily die exakte Kopie von Vivi ist und Fans nicht überrascht sein sollten, wenn Joyboy genauso aussehen wird wie Shanks.

Unter Newworldarturs Beitrag finden sich unzählige Kommentare, die Vivi und Lily als nahezu identische Figuren bezeichnen – und gleichzeitig die Theorie bestärken, dass Joyboy das Ebenbild von Ruffy (oder Shanks) sein wird.

Dass Shanks in diesem Zusammenhang mit Joyboy in Verbindung gebracht wird, wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, ergibt aber durchaus Sinn. Schon in der Vergangenheit betonten sowohl Oda als auch einer seiner Editoren, dass Shanks eine ebenso zentrale Rolle in der Geschichte spielt wie Ruffy selbst.

Oda schrieb bereits 1999 in einer Nachricht an die Fans, dass Shanks in der finalen Saga von One Piece deutlich häufiger auftauchen wird. Im Laufe der Geschichte hat Oda auch des Öfteren angedeutet, dass Shanks als Joyboy bestimmt war – bis Ruffy sich die Teufelsfrucht schnappte und verzehrte. Aber wie seht ihr das?

Wie stellt ihr euch die Enthüllung von Joyboy vor und was ist eure Theorie zu Shanks' zentraler Rolle in der Geschichte von One Piece?