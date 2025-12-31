One Piece: Zorro hat mit diesen beiden Charakteren mehr Zeit verbracht als mit jedem einzelnen Strohhut

Zorro hat sich auf der Suche nach mehr Stärke an einen alten Feind gewandt - und mit diesem mehr Zeit als mit Ruffy verbracht. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Die Abenteuer der Strohhutpiraten in One Piece umfassen mittlerweile über 27 Jahre (oder mehr als 1.155 Folgen). Zumindest innerhalb der Anime-Episoden ist die Piratenbande die meiste Zeit zusammen, doch wenn es nach der Zeitlinie innerhalb des Universums geht, verschiebt sich diese Perspektive teils deutlich.



Das stellte jüngst der Fan "peronyawns" fest, dem auffiel, dass Strohhutvize Zorro den größten Zeitraum seiner Piratenkarriere nicht mit seinen engsten Freund*innen verbracht hat, sondern mit zwei anderen Charakteren.

Vom Rivalen zum Mentor

Der One Piece-Zeitstrahl ist in Anbetracht der Anzahl an Folgen ein seltsamer. Von Folge 1 bis 516 sind für uns als Zuschauer*innen nämlich zwölf Jahre vergangen – innerhalb des One Piece-Universums spielte sich dieser Teil der Geschichte jedoch in gerade einmal vier Monaten ab.

Ähnlich kurios wird es, wenn wir uns die Dauer der Geschehnisse zwischen Episode 517 und der jüngsten Folge 1.155 anschauen: Zwischen den Ereignissen auf der Fischmenschen-Insel und Egghead liegen für uns zwar gut fünfzehn Jahre, die Strohhüte erlebten diese Abenteuer jedoch in nur zwei Monaten (via The Library of Ohara).

Insgesamt hat Zorro also etwa ein halbes Jahr mit Ruffy verbracht.

Folge 516 als Endpunkt für den ersten Abschnitt sowie Folge 517 als Start des zweiten haben wir indes nicht zufällig gewählt: Zwischen diesen beiden Episoden springt der One Piece-Anime um zwei Jahre in der Zeit nach vorn, nachdem eine krachende Niederlage auf Marineford den Strohhüten klargemacht hat, wie viel ihnen noch bis zur "Neuen Welt" fehlt.

Diese zwei Jahre zwischen den beiden genannten Folgen sind auch der Schlüssel zur Aussage von "peronyawns": Schwertkämpfer Zorro nutzte diese Zeit zum Training seiner Künste.

Als Mentor stand ihm ausgerechnet Mihawk Falkenauge zur Seite – der stärkste Schwertkämpfer der Welt, den Zorro als Ziel seiner Träume auserkoren hat. Gewissermaßen zog Mihawk damit seinen größten Rivalen groß.

Mihawk und Zorro waren auf der Kuraigana-Insel allerdings nicht allein: Perona (ursprünglich eine Kommandantin von Gecko Morias Piratenbande) wurde ebenfalls auf diese Insel geschleudert.

Zwischen den dreien entstand während dieser Zeit eine ungewöhnliche Kamerad-, wenn nicht gar Freundschaft, wie zumindest teilweise nach dem Zeitsprung zu sehen ist. Kein Wunder: Mit gut zwei Jahren auf einer Insel verbrachte Zorro mit diesen beiden Charakteren somit tatsächlich deutlich mehr Zeit als mit seiner eigentlichen Piratencrew.

Welche Kuriositäten habt ihr anhand des One Piece-Zeitstrahls noch entdeckt?