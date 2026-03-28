One Piece-Leaks zu Kapitel 1178 teasen den größten Kampf aller Zeiten an – und Ruffy wird ihn womöglich verlieren

Ruffy wäre in der nächsten Auseinandersetzung im Nachteil. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Laut den Leaks zu Kapitel 1178 von One Piece könnte es schon bald zum ersten richtigen Kampf zwischen Monkey D. Ruffy und dem Hauptantagonisten Imu kommen – auch wenn ein solches Duell für den Strohhut-Piraten womöglich noch zu früh sein könnte.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Manga-Kapitel 1178.

Oda kündigte den anstehenden Kampf der beiden in Kapitel 1177 schon an

Bereits in Kapitel 1177 wurde von Oda stark impliziert, dass der Strohhut-Pirat und der mächtige Antagonist der Geschichte auf Elban gegeneinander kämpfen werden. Immerhin wurden Lysop und Brook vor Ruffys Augen in der Auseinandersetzung mit Imu schwer verletzt – etwas, das Ruffy dem Schurken niemals verzeihen würde.

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Mit Imus Worten “Unterwerfen oder sterben. Nika!! Nidhöggr!! Dieser Kampf wird die Welt spalten.” hat Oda klar gemacht, dass der Kampf zwischen Ruffy, Loki und Imu ein epischer sein wird und dieser (voraussichtlich) in den nächsten Kapiteln passiert.

Ruffy hat die erste Auseinandersetzung mit Imu erst einmal überstanden

Laut den Leaks zu Kapitel 1178 von X-User und Insider*in Pewpiece gibt Eiichiro Oda zunächst nur einen Vorgeschmack auf den eigentlichen Kampf zwischen Monkey D. Ruffy und Imu.

Nachdem Ruffy zwei schwer verletzte Crewmitglieder in Sicherheit bringt, kommt es erstmals zu einem kurzen Schlagabtausch zwischen den beiden – unterstützt von Loki. Imu versucht, seine Fähigkeit “Domi Reversi“ auf Ruffy und Loki anzuwenden, doch es zeigt keine Wirkung auf die beiden.

Was es mit Imus "Domi Reversi" und seinen mächtigen Kräften auf sich hat und welche Theorien es dazu gibt, findet ihr hier:

Stattdessen geht Ruffy direkt in die Offensive und kann mit seiner Gum-Gum-Gatling-Attacke Treffer landen, während Loki mit seinem Ragnir-Hammer Imu mit einer Eis-Attacke trifft und ihn erfolgreich in Eis hüllt.

Gemeinsam gelingt es ihnen, Imu – der sich weiterhin im Körper von Gunko befindet – vorübergehend kampfunfähig zu machen. Der Antagonist zieht sich schließlich aus dem Körper der göttlichen Ritterin zurück und der schwarze Qualm löst sich auf.

Die erste Auseinandersetzung überstehen die beiden also erfolgreich und Ruffy nimmt nach dem Kampf seine ermüdete und faltige Gestalt an, da er seine komplette Energie in der Gear 5-Form verbraucht hat und nun erst wieder zu Kräften kommen muss.

Der erste richtige Kampf steht Ruffy noch bevor und das könnte brenzlig werden

Am Ende des geleakten Kapitels wird noch einmal Imu in seiner eigentlich bekannten Gestalt in der Heiligen Stadt Mary Joa gezeigt. Der Antagonist informiert die Fünf Weisen darüber, dass er für “eine kurze Zeit” das Schloss verlassen wird.

Es ist zu erwarten, dass Imu sich nun persönlich auf den Weg nach Elban macht, um selbst gegen Ruffy und Loki von Angesicht zu Angesicht zu kämpfen. Immerhin hatte Lysop, bevor er besiegt wurde, Imu ebenfalls einen Feigling genannt und ihn herausgefordert, selbst nach Elban zu kommen.

Es deutet also alles daraufhin, dass Imu in den nächsten Kapiteln persönlich gegen Ruffy und Co. antreten wird – etwas, das für den Strohhut gefährlich sein könnte, da er im Moment noch stark vom vorherigen Kampf geschwächt ist und es womöglich noch nicht mit dem mächtigen Antagonisten aufnehmen kann.

Es könnte auch sein, dass Eiichiro Oda sich ein komplett anderes Szenario hat einfallen lassen, um den Kampf der beiden hinauszuzögern oder sogar abzubrechen. Wie sich das alles entwickeln wird, zeigt sich dann in den kommenden Kapiteln von One Piece.

Wie stellt ihr euch den ersten richtigen Kampf zwischen Imu und Ruffy vor und wie ist eure Theorie zur wahren Identität des Antagonisten?