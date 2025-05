One Piece-Leaks enthüllen endlich eine Schwachstelle der göttlichen Ritter und der Grund dafür könnte ein neue Art von Haki sein

Die Strohhüte müssen womöglich schon bald eine neue Technik lernen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Toei Animation und Eiichiro Oda legen aktuell in One Piece noch einmal eine Schippe drauf – und Fans können sich auf einen der epischsten Kämpfe der aktuellen Story freuen.

Während im Anime die Strohhüte erstmals auf einen der mächtigen Fünf Weisen treffen, müssen sie sich im Manga mit einem ganz anderen, nicht minder gefährlichen Feind auseinandersetzen: einem göttlichen Ritter.

Spoilerwarnung! Falls ihr noch nicht im Elban-Arc des Mangas angekommen seid oder die Identität der göttlichen Ritter noch nicht kennt, solltet ihr jetzt lieber nicht weiterlesen.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Nachdem die göttlichen Ritter auf Elban eingefallen sind und sich bereits in der ersten Auseinandersetzung mit den Strohhüten als ähnlich unsterblic, wie die Fünf Weisen herausgestellt haben, blitzt in Kapitel 1148 – laut geleakten Infos – erstmals Hoffnung auf:

Einer der göttlichen Ritter kann sich nach einem Angriff von Scopper Gaban nicht regenerieren

Die göttlichen Ritter sind nahezu unbesiegbar und womöglich ebenfalls unsterblich wie die Fünf Weisen

Am 6. Mai 2025 wurden die ersten Leaks zu Kapitel 1148 in diversen sozialen Medien veröffentlicht – allerdings nur in Textform, gescannte Mangaseiten gibt es bislang nicht.

Laut den durchgesickerten Infos auf Reddit kommt es in diesem Kapitel zur Konfrontation zwischen dem göttlichen Ritter Sommers, der Strohhut-Piratin Robin und dem ehemaligen Roger-Piraten Gaban – wobei vor allem letzterer derzeit Diskussionen innerhalb der Community auslöst.

Schon in Kapitel 1147 wurde deutlich, wie bedrohlich die Mitglieder des göttlichen Ritterordens wirklich sind. Nicht nur verfügen sie über mächtige Teufelskräfte, sie scheinen auch eine fast absurde Regenerationsfähigkeit zu besitzen.

So konnte sich Gunko etwa vollständig von Lysops verheerender Attacke erholen – obwohl ihr halber Körper weggesprengt wurde!

In Kapitel 1148 wird Sommers von Robin vergleichbar tödlich verletzt, als sie ihm sämtliche Knochen mit ihren Teufelskräften bricht und doch regeneriert sich komplett, als wäre nichts passiert.

Community spekuliert über eine neue Form von Haki

Ruffy wird womöglich von Gaban eine neue Technik lernen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Die Strohhüte steht also erneut einem Gegner gegenüber, der scheinbar unverwundbar und unsterblich ist – ganz wie die Fünf Weisen aus der Egghead-Arc. Glücklicherweise taucht Scopper Gaban auf und greift in den Kampf ein.

Jetzt kommt der Moment, der in der Community für Spekulationen gesorgt hat: Laut Leaks schafft Gaban es tatsächlich, Sommers zu verletzen, und diesmal bleibt die Wunde. Der Ritter regeneriert sich nicht und Fans vermuten eine neue Form von Haki.

Die Community stellt folgende Theorie auf: Normale Angriffe – selbst mit Haki – reichen womöglich nicht mehr aus, um solchen Gegner*innen ernsthaft zu schaden. Gaban könnte eine neue, bisher unbekannte Haki-Technik eingesetzt haben, um den göttlichen Ritter so zu verwunden, dass er sich nicht erholen kann.

Einige Fans gehen noch weiter und vermuten, dass nicht nur die Technik, sondern auch die Menge an Haki eine wichtige Rolle beim Angriff spielt. Immerhin hat es Joy Boys gewaltiger Haki-Angriff in der Egghead-Arc – ausgelöst von Emeth – gebraucht, um die Fünf Weisen in die Flucht zu schlagen. Das ist für einige Fans ein Hinweis darauf, dass die Menge von Haki womöglich wichtiger als die Technik sein könnte.

Immerhin gehören göttliche Ritter zu den mächtigsten Fraktionen der Welt und sind den Fünf Weisen und damit auch Imu direkt unterstellt. Es ist also zu erwarten, dass der Ritterorden und die Fünf Weisen nahezu gleich stark sind.

Wie genau Gabans Angriff funktioniert hat, bleibt vorerst Spekulation. Aber eins scheint sicher: Es hat mit Haki zu tun. Ob es sich um eine neue Technik oder eine bisher unbekannte Form handelt, wird Eiichiro Oda womöglich in Zukunft im Manga offenbaren.

Wie ist eure Meinung zu einer möglichen neuen Haki-Form und was glaubt ihr, hat es mit der enormen Regeneration und nahezu Unsterblichkeit der Fünf Weisen und dem Ritterorden auf sich?