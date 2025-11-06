One Piece-Leaks enthüllen endlich das Schicksal eines geliebten Charakters, den wir seit 84 Kapiteln nicht mehr gesehen haben

Nicht zu glauben, dass Oda auf diese Art und Weise einen der beliebtesten Nebencharaktere in One Piece zurückbringt!

Myki Trieu
06.11.2025 | 06:00 Uhr

Hat Eiichiro Oda sich doch einen Ruck gegeben und Law zurückgebracht? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Hat Eiichiro Oda sich doch einen Ruck gegeben und Law zurückgebracht? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Abseits von Zorro, Falkenauge oder Shanks gehört besonders Trafalgar D. Law zu den beliebtesten Schwertkämpfern und Figuren in One Piece. Doch seit über zwei Jahren fehlte vom Kapitän der Herz-Piraten jegliche Spur – bis jetzt!

Laut Leaks zu Kapitel 1.165 hat Oda den vermissten Schwertkämpfer endlich zurückgebracht. Allerdings wohl nicht auf die Weise, die sich Fans erhofft haben.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Laws Schicksal und was mit ihm passiert ist!

Trafalgar D. Laws letzter offizieller Auftritt im Manga lässt sein Schicksal offen

Law wird schon seit über 84 Kapiteln sehnlichst von vielen Fans vermisst. In seinem letzten Auftritt in Kapitel 1081 war er in einen Kampf gegen Blackbeard auf Winner Island verwickelt, den er auch noch verlor.

Eigentlich hatte Blackbeard vor, Law komplett aus dem Weg zu räumen und sein Herz als Trophäe zurück zur Pirateninsel Hachinosu zu bringen, aber daraus wurde nichts. Kurz bevor Blackbeard zu einer endgültigen Entscheidung kam, ist Bepo seinem Kapitän zur Hilfe geeilt und rettete ihn.

Als letzte Fluchtmöglichkeit stürzte sich Bepo mit seinem Kapitän ins Meer. Law war zu dieser Zeit schwer verwundet und Bepo bettelte ihn an, nicht zu sterben. Mit dieser emotionalen Szene und dem Ende der Herz-Piraten ließ Eiichiro Oda das Schicksal von Law offen. 

Seitdem ist der Herz-Piratenanführer nicht mehr aufgetaucht oder gar erwähnt worden – bis zum anstehenden Kapitel 1.165.

Es besteht Hoffnung! Trafalgar D. Law und Bepo tauchen kurzzeitig  in Kapitel 1.165 auf

Laut den aktuellen Leaks von X-User Pewpiece zum kommenden Kapitel gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer für Fans des verschollenen Schwertkämpfers. Der Leak enthüllt nicht nur die Ereignisse auf God Valley zwischen Rocks, Garp und Roger, sondern auch eine weitere wichtige Information direkt auf dem Cover-Bild: Law und Bepo sind wohlauf!

Fans sollten sich jedoch nicht zu früh freuen, denn anstelle eines offiziellen Auftritts in der Geschichte tauchen die beiden "nur" auf dem Cover des Kapitels auf. Nach Pewpieces Beschreibung sollen Law und Bepo auf dem Bild Zeus als Kissen benutzen und auf ihm schlafen.

Ein weiteres wichtiges Detail ist Pewpieces Anmerkung, dass es sich hierbei um ein "von einem Fan angefragtes Bild" handelt. Es ist also nicht eindeutig, ob Oda sich hier sich eher einen fiesen Scherz erlaubt oder doch die zukünftige Rückkehr des Schwertkämpfers und der Herz-Piraten anteast.

Law gehört schließlich ebenfalls der D.-Familie an und sollte demnach auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Dass Oda ausgerechnet diese Fan-Anfrage für ein Cover-Bild nach über 2 Jahren seit Laws letztem Auftritt ausgewählt hat, kann doch kein Zufall sein, oder? 

Glaubt ihr an die Rückkehr von Trafalgar D. Law oder denkt ihr, dass wir nicht viel mehr von ihm zu sehen bekommen werden?

