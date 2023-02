One Piece-Manga: Im neuen Kapitel geht es zu wie bei Among Us

One Piece und Among Us, passt das überhaupt zusammen? Tatsächlich! Die Handlung des neuen Kapitels aus dem One Piece-Manga wirkt wie eine Partie Among Us. Wir verraten euch, wen es erwischt hat und wer der mögliche Imposter sein könnte.

Achtung, Spoiler! Der Artikel enthält Informationen aus dem neuen Manga-Kapitel von One Piece.

Die One Piece-Crew „ spielt“ Among Us

Worum geht es? Im neuen Kapitel sitzen Ruffy und seine Crew in einer Barriere-Kuppel auf der Egghead-Insel fest. Die Barriere-Kuppel sollte sich eigentlich nicht aktivieren und dient nun als Falle für die Strohhutbande.

Nach und nach werden die Überwachungskameras ausgeschaltet, mit denen der Vegapunk-Satellit Shaka in seiner Kommandozentrale den Überblick behält. Auch die Kommunikation mit den anderen wird gestört.

Was sind die Satelliten? Dr. Vegapunk hat sich selbst in sechs unterschiedliche Satelliten aufgeteilt, um das Pensum seiner Forschung bewältigen zu können. Jeder der Satelliten ist nummeriert, agiert eigenständig und hat ein Persönlichkeitsmerkmal des echten Dr. Vegapunk erhalten. Sie heißen Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas und York.

Es gibt also tatsächlich wie in Among Us einen Betrüger, der sein Unwesen treibt. Auf der Suche nach Dr. Vegapunk entdecken Lysop, Franky, York und Lilith der vierten Vegapunk-Satelliten Pythagoras. Er liegt wie im Among Us-Spiel regungslos auf dem Boden und die anderen versuchen, den Fund in der Kommandozentrale zu melden.

Ein One Piece-Fan hat die Parallelen sofort erkannt und die Bilder aus Spaß mit den passenden Symbolen aus Among Us versehen:

Das Lustige ist: Der offizielle Twitter-Account von Among Us reagierte prompt auf die Bilder. Das Entwicklerteam würde sich sehr freuen, wenn es irgendwann in der Zukunft mit Mangaka Eiichiro Oda zusammenarbeiten könnte.

Wer ist denn nun der Imposter? Leider wird im aktuellen Kapitel noch nicht klar, wer versucht, die Strohhutbande zu töten. Die humanoiden Waffen namens Seraphim, die den Angriff auf Pythagoras verursacht haben, agieren eigentlich nur auf den Befehl eines der Satelliten von Dr. Vegapunk hin. Doch alle Versuche, die Seraphim aufzuhalten, scheitern.

Das bedeutet, dass die Seraphim schon einen Befehl von einem der Vegapunk-Satelliten erhalten haben müssen. Einer der Satelliten könnte somit der gesuchte Imposter sein. Das erklärt zumindest, wieso die Strohhutbande so professionell sabotiert wurde. Wer genau der Betrüger ist, ist bislang noch nicht ersichtlich.

Was denkt ihr: Wer könnte der Betrüger sein?