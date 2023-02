One Piece: Neues Manga-Kapitel bringt verschollenes 'Mitglied' der Strohhutbande zurück

Der One Piece-Manga steuert bald seinem Ende entgegen. Nach 23 Jahren hat Mangaka Eiichiro Oda angekündigt, dass uns nun der letzte Teil der Geschichte bevorsteht. Das bedeutet, dass es in den kommenden Kapiteln zu spannenden Wendungen und Auflösung von uralten Fragestellungen kommen könnte.

Nachdem der Manga in der vergangenen Woche eine Pause einlegte, können sich Fans auf das neue 1074. Kapitel freuen. Einige Spoiler, die vorab im Internet kursieren, kündigen nun das Comeback eines verschollenen Mitglieds der Strohhutbande an.

Achtung, Spoiler: Der folgende Abschnitt enthält Spoiler zum 1074. Kapitel des One Piece-Mangas.

Verschollenes Strohhut-Mitglied taucht wieder auf

Um wen geht es? In Mangakpaitel 1054 hat sich die Weltregierung darüber unterhalten, dass nicht nur König Nefeltari Kobra umgebracht wurde, sondern auch seine Tochter Prinzessin Vivi verschwunden ist. Obwohl sie nicht mit Ruffy und seinen Freunden mitreist, ist sie durch ihre lange Begleitung ein Teil der Strohhutbande geworden.

Prinzessin Vivi ist schon früh im One Piece-Manga aufgetaucht. Nachdem Ruffy das Land Alabasta von den Machenschaften Sir Crocodiles befreit hatte, überlegte sich Vivi, ob sie sich mit den Strohhutpirat*innen auf die Reise begeben soll. Doch im letzten Moment überlegte sie sich es anders und entschied sich, zusammen mit ihrem Vater das Land nach dem Krieg zu unterstützen.

Prinzessin Vivi taucht auch in One Piece Odyssey auf. Unseren Test lest ihr hier:

32 6 Mehr zum Thema One Piece Odyssey ist wie Ruffy - mit viel Herz und zäh wie Gummi

Wo ist Vivi? Wie Dualshockers berichtet, wird das Rätsel um Vivis Verschwinden endlich im kommenden Kapitel gelöst. Sie befindet sich zusammen mit Morgans, dem Präsidenten der Weltwirtschaftszeitung, und Wapol auf einem fliegenden Schiff, das der Zeitung gehört.

Was passiert auf dem Schiff? Wapol gibt Vivi zu verstehen, dass sie ihre Stimme senken soll, da sie durch Tonaufnahmegeräte von der Weltregierung abgehört werden könnten. Morgans wundert sich indes, wie er die Geschehnisse rund um Ruffy und Doktor Vegapunk als Meldung bringen soll.

Ihm kommt die Idee, Ruffy eine Geiselnahme anzudichten, die einen Krieg gegen die Marine auslösen soll. Vivi will sich für ihren langjährigen Freund einsetzen und entgegnet Morgans, dass Ruffy so etwas nie tun würde. Doch Morgans ist es egal, denn schließlich diene die Zeitung nur zur Unterhaltung.

Noch mehr One Piece ist auf dem Weg

Es ist also beruhigend zu hören, dass Prinzessin Vivi nicht das gleiche Schicksal wie ihr Vater ereilt hat. Deshalb können wir uns wohl noch auf einige spannende Ereignisse mit ihr freuen.

Auch in One Piece Odyssey ist Vivi ein wichtiger Bestandteil der Story. Wem das nicht reicht, der kann sich auf die Netflix-Serie zu One Piece freuen, denn hier sehen wir die Anfänge der Strohhüte in Live-Action-Form. Falls Vivi nicht in der ersten Staffel auftauchen sollte, wäre sie als Charakter in einer möglichen zweiten Staffel durchaus denkbar.

Was denkt ihr: Was für eine Rolle wird Prinzessin Vivi noch spielen?