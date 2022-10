One Piece Odyssey bringt einen Charakter zurück, den ich schon seit Jahren vermisse

One Piece Odyssey will nicht einfach nur die Abenteuer der Strohhutpiraten-Bande nacherzählen, sondern eine komplett neue Geschichte liefern. Umso größer war entsprechend bei mir die Überraschung, als der neueste Trailer ein Crew-Mitglied gezeigt hat, dass wir schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Im JRPG gibt es nämlich ein offensichtlich emotionales Wiedersehen mit Vivi in ihrer Heimat Alabasta.

Reise durch die Erinnerung

Bevor One Piece-Fans jetzt aber auf eine Rückkehr der Prinzessin zur Crew hoffen: Wie ebenfalls im Trailer offenbart wird, handelt es sich hierbei nur um eine Erinnerung. Nachdem die Strohhut-Piraten zu Beginn des Spiels nämlich auf der mysteriösen Insel Waford stranden, verlieren sie erst ihre Kräfte. Um sie wiederzuerlangen, müssen sie mithilfe der Inselbewohnerin Lim in ihre eigenen Erinnerungen reisen - und das heißt auch, dass sie das Königreich Alabasta erneut befreien müssen, während wir auf bekannte Orte und Charaktere treffen. Sogar ein Wiedersehen mit dem ersten Schiff der Bande, der Going Merry, gibt es.

Da die Strohhutbande die Ereignisse in Alabasta bereits durchlebt haben, stellt sich natürlich auch die Frage, ob und wie stark sie die Ereignisse der Erinnerungen beeinflussen können. Zumindest sieht es aber ganz danach aus, als ob wir das Wüsten-Königreich frei erkunden können.

Alle bisher bekannten Infos zu Charakteren, Story und Gameplay findet ihr auch hier:

9 2 One Piece Odyssey Alle Infos zu Release, Charakteren, Gameplay und mehr

Wiedersehen mit weiteren Charakteren?

Gut möglich ist ebenfalls, dass dass wir in One Piece Odyssey noch auf weitere bekannte Charaktere treffen, die in den Erinnerungen der Strohhut-Piraten versteckt sind. Vielleicht gibt es also gar ein Wiedersehen mit Portgas D. Ace und Co. Welche Charaktere und Erinnerungen uns aber tatsächlich erwarten, müssen wir noch abwarten. Genau wissen wir es spätestens am 13. Januar 2023, wenn das Spiel für PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

Eleen Reinke Vivi und ihre Heimat nach langer Zeit wiederzusehen hat mich sofort nostalgisch gestimmt. Immerhin gehörte die Alabasta-Arc für mich zu einer der besten frühen Arcs des Mangas und als sich die Wege von Vivi und den Strohhutpiraten am Ende getrennt haben, war das durchaus ein ziemlich emotionaler Moment.



Kein Wunder also, dass ein paar Trailer-Szenen ausreichen, um diese Gefühle sofort wieder bei mir zu wecken. Ich zumindest freue mich unglaublich auf das Wiedersehen mit Vivi (auch wenn es nur eine Erinnerung ist) und hoffe, dass wir im Spiel noch auf weitere alte Charaktere treffen.

Welche Charaktere und Orte würdet ihr in One Piece Odyssey nochmal besuchen wollen?