One Piece auf Netflix: Fan zeigt sich im Ace-Cosplay und wäre der perfekte Kandidat für Staffel 2

Ace könnte schon in der nächsten Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece vorkommen.

Viele Fans warten sehnsüchtig auf Staffel 2 der Netflix-Serie zu One Piece. Bislang hat das Produktionsteam noch nicht verraten, wer in die Rolle von Chopper, Wapol und Co. schlüpfen wird. Wir wissen nur, dass Jamie Lee Curtis in die Rolle von Dr. Kuleha schlüpfen könnte.

Sollte Staffel 2 tatsächlich bis zum Alabasta-Arc kommen, könnte es sein, dass wir schon in den kommenden Episoden auf Ace treffen. Dabei handelt es sich um einen beliebten Charakter, der sogar schon sein eigenes Manga-Spin-off bekommen hat.

Besonders ein Cosplayer wünscht sich richtig, die Rolle von Ace zu bekommen und wirft sich dafür in Schale. Und die Fans finden, dass er die optimale Besetzung wäre.

One Piece: So könnte Ace in Staffel 2 der Netflix-Serie aussehen

Um wen geht es? Der Brasilianer Lucas Amorim hat auf X (ehemals Twitter) vier Bilder von sich hochgeladen, auf denen er wie Ace aussieht. Damit möchte der Cosplayer vermutlich das Produktionsteam auf sich aufmerksam machen, ihn als Ace einzustellen.

Der Tweet ist nämlich mit dem Hashtag #LucasForAce gekennzeichnet. Und auf den Bildern zeigt sich, dass er der Anime-Vorlage erstaunlich nahekommt:

Wie sieht der Cosplayer aus? Der Cosplayer trägt das Outfit, mit dem Ace im Anime oft zu sehen ist. Er ist oberkörperfrei und hat einen orangen Hut, der an der Schnur und der Krempe mit Smileys ausgestattet ist.

Außerdem trägt er eine rote Kette mit Perlen, eine schwarze Caprihose und dicke Boots. Der Cosplayer hat narürlich auch daran gedacht, sich das Tattoo von Ace auf den Arm zu kleben.

Selbst an die allerkleinsten Details wie die blaue Tasche an der Hose, das Armband oder die Uhr hat der Cosplayer gedacht. Mit seinen schwarzen, glatten Haaren passt er auch äußerlich perfekt.

Wie Ruffy, Nami und die anderen Mitglieder der Strohhutbande aussehen, könnt ihr im folgenden Trailer sehen:

3:56 One Piece: Der Cast der neuen Netflix-Serie nimmt euch mit hinter die Kulissen

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren gibt es viele User, die sich Lucas Amorim ebenfalls als Ace wünschen würden. User Pqsi meint sogar, dass der Cosplayer die schönste Person sei, die er in seinem Leben gesehen habe und wünscht sich, dass er als Ace genommen wird.

Ein weiterer User hat sogar den Executive Producer der Live-Action-Adaption, Steve Maeda, in den Kommentaren verlinkt. So soll er auf den Cosplayer aufmerksam werden und selbst entscheiden, ob er es würdig wäre, Ace zu spielen.

Es könnte allerdings sein, dass Staffel 2 gar nicht bis zu der Stelle kommt, an der Ace auftaucht. In dem Fall müssten wir abwarten, ob die zweite Staffel genauso erfolgreich sein und eine dritte Staffel folgen wird.

Was sagt ihr: Wäre der Cosplayer eine geeignete Besetzung für Ace?