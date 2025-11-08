One Piece: Netflix kündigt Schauspieler von Portgas D. Ace am nationalen Donut-Tag an und Fans der Serie finden es diabolisch

Netflix hat nur auf diesen einen Tag gewartet, um Xolo Maridueña als Ace in der Realverfilmung zu enthüllen!

Am 5. November 2025 enthüllte Netflix nach langer Wartezeit endlich den Schauspieler, der in die Rolle von Portgas D. Ace schlüpfen sollte: Xolo Maridueña! Dass die Ankündigung jedoch nicht zufällig genau an diesem Tag stattfand, ist einigen Manga- und Anime-Fans sofort klar geworden.

Das Datum ist nämlich der "nationale Tag des Donuts" in den USA und Portgas D. Ace hat eine makabere Verbindung zum runden Gebäck. Einige Fans finden den PR-Stunt des Teams daher mehr als nur "diabolisch".

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gibt es Spoiler zur Identität von Portgas D. Ace und seiner Rolle in One Piece.

Die Verbindung zwischen Ace und einem Donut

Portgas D. Ace, Ruffys älterer (wenn auch nicht blutsverwandter) Bruder, ist seit über 15 Jahren fester Bestandteil eines der bekanntesten Memes der One Piece-Community – dem "Donut-Ace"-Meme. Was heute scherzhaft geteilt wird, hat jedoch einen tragischen Ursprung: Aces Tod während der legendären Marineford-Schlacht.

Als Admiral Akainu Ruffy angreift, wirft sich Ace schützend vor seinen Bruder und wird dabei von Akainus Magmafaust durchbohrt. Er stirbt in Ruffys Armen – ein Moment, der bis heute als einer der emotionalsten der Serie gilt.

Auf dem offiziellen Crunchyroll-YouTube-Account könnt ihr Aces emotionale und tragische Todeszene noch einmal anschauen:

Das Loch in seiner Brust wurde später von Fans mit einem Donut verglichen – so entstand das bis heute kultige Meme, das Tragik und schwarzen Humor zugleich verbindet.

Fans empfinden das Timing von Netflix "diabolisch"

Amerikanische Fans der Anime- und Manga-Serie von One Piece haben sofort gewusst, dass die Ankündigung von Xolo Maridueña am 5. November kein Zufall gewesen ist. Am nationalen Donut-Tag den Schauspieler von Ace anzukündigen, ist einer der fiesesten Scherze, die Netflix hätte bringen können.

Wir haben euch drei Community-Reaktionen auf X herausgesucht, die die generelle Reaktion auf die Ankündigung an dem Tag gut zusammenfassen:

"Netflix kündigt am National Donut Day den Live-Action-Darsteller von Ace an – das ist teuflisch." von X-User TheWillofMarco

"Ich hasse das PR-Team weil… Das ist… Egal! Xolo ist perfekt! Ich kann es kaum abwarten ihn als Donut. Ich meine Ace zu sehen!" Von X-User Shea_righthere

"Du willst mir sagen, dass die den Schauspieler für Ace angekündigt haben und das am NATIONALEN DONUT-TAG?" Von X-User Kittlegame

Live Action-Zuschauer*innen werden es nicht leicht haben

Fans der Live-Action-Serie von One Piece, die jedoch nicht die Manga- und Anime-Vorlagen kennen, können nur verwirrt auf diese Anmerkungen reagieren. Ihnen ist noch nicht bekannt, dass ihnen in Zukunft einer der tragischsten und traurigsten Momente in One Piece bevorsteht.

Bis dahin ist aber Zeit. Es wird womöglich noch einige Live-Action-Staffeln geben, bis es zur legendären Schlacht am Marineford kommt – falls Netflix ihre Adaption von One Piece überhaupt so lange fortführt.

