One Piece: Netflix kündigt Schauspieler von Portgas D. Ace am nationalen Donut-Tag an und Fans der Serie finden es diabolisch

Das PR-Team von Netflix wusste ganz genau, was sie damit machen. Ein purer Zufall ist das auf keinen Fall und Fans wissen haargenau wieso.

Myki Trieu
08.11.2025 | 05:45 Uhr

Netflix hat nur auf diesen einen Tag gewartet, um Xolo Maridueña als Ace in der Realverfilmung zu enthüllen! Netflix hat nur auf diesen einen Tag gewartet, um Xolo Maridueña als Ace in der Realverfilmung zu enthüllen!

Am 5. November 2025 enthüllte Netflix nach langer Wartezeit endlich den Schauspieler, der in die Rolle von Portgas D. Ace schlüpfen sollte: Xolo Maridueña! Dass die Ankündigung jedoch nicht zufällig genau an diesem Tag stattfand, ist einigen Manga- und Anime-Fans sofort klar geworden.

Das Datum ist nämlich der "nationale Tag des Donuts" in den USA und Portgas D. Ace hat eine makabere Verbindung zum runden Gebäck. Einige Fans finden den PR-Stunt des Teams daher mehr als nur "diabolisch".

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gibt es Spoiler zur Identität von Portgas D. Ace und seiner Rolle in One Piece.

Video starten 1:06 One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi

Die Verbindung zwischen Ace und einem Donut

Portgas D. Ace, Ruffys älterer (wenn auch nicht blutsverwandter) Bruder, ist seit über 15 Jahren fester Bestandteil eines der bekanntesten Memes der One Piece-Community – dem "Donut-Ace"-Meme. Was heute scherzhaft geteilt wird, hat jedoch einen tragischen Ursprung: Aces Tod während der legendären Marineford-Schlacht.

Als Admiral Akainu Ruffy angreift, wirft sich Ace schützend vor seinen Bruder und wird dabei von Akainus Magmafaust durchbohrt. Er stirbt in Ruffys Armen – ein Moment, der bis heute als einer der emotionalsten der Serie gilt.

Auf dem offiziellen Crunchyroll-YouTube-Account könnt ihr Aces emotionale und tragische Todeszene noch einmal anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Loch in seiner Brust wurde später von Fans mit einem Donut verglichen – so entstand das bis heute kultige Meme, das Tragik und schwarzen Humor zugleich verbindet.

Fans empfinden das Timing von Netflix "diabolisch"

Amerikanische Fans der Anime- und Manga-Serie von One Piece haben sofort gewusst, dass die Ankündigung von Xolo Maridueña am 5. November kein Zufall gewesen ist. Am nationalen Donut-Tag den Schauspieler von Ace anzukündigen, ist einer der fiesesten Scherze, die Netflix hätte bringen können.

Wir haben euch drei Community-Reaktionen auf X herausgesucht, die die generelle Reaktion auf die Ankündigung an dem Tag gut zusammenfassen:

"Netflix kündigt am National Donut Day den Live-Action-Darsteller von Ace an – das ist teuflisch." von X-User TheWillofMarco

"Ich hasse das PR-Team weil… Das ist… Egal! Xolo ist perfekt! Ich kann es kaum abwarten ihn als Donut. Ich meine Ace zu sehen!" Von X-User Shea_righthere

"Du willst mir sagen, dass die den Schauspieler für Ace angekündigt haben und das am NATIONALEN DONUT-TAG?" Von X-User Kittlegame

One Piece auf Netflix enthüllt weiteren Cast-Neuzugang für Season 3 - noch bevor die zweite Staffel erscheint
von David Molke
One Piece-Netflix - Dieser Schauspieler spielt Ace: Netflix enthüllt, wer Ruffys Bruder in Season 3 spielt
von Linda Sprenger
One Piece: Netflix verrät endlich das genaue Releasedatum von Staffel 2 und es dauert nicht so lange wie befürchtet
von Eleen Reinke

Live Action-Zuschauer*innen werden es nicht leicht haben

Fans der Live-Action-Serie von One Piece, die jedoch nicht die Manga- und Anime-Vorlagen kennen, können nur verwirrt auf diese Anmerkungen reagieren. Ihnen ist noch nicht bekannt, dass ihnen in Zukunft einer der tragischsten und traurigsten Momente in One Piece bevorsteht.

Bis dahin ist aber Zeit. Es wird womöglich noch einige Live-Action-Staffeln geben, bis es zur legendären Schlacht am Marineford kommt – falls Netflix ihre Adaption von One Piece überhaupt so lange fortführt.

Habt ihr das mit dem nationalen Donut-Tag gewusst und wie viel habt ihr geweint, als Ace gestorben ist?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece: Netflix kündigt Schauspieler von Portgas D. Ace am nationalen Donut-Tag an und Fans der Serie finden es diabolisch

vor 40 Minuten

One Piece: Netflix kündigt Schauspieler von Portgas D. Ace am nationalen Donut-Tag an und Fans der Serie finden es diabolisch
Einen unserer Game of the Year-Kandidaten 2025 könnt ihr jetzt kostenlos auf Xbox und Steam spielen - und das noch bis Montagabend   1

vor 10 Stunden

Einen unserer Game of the Year-Kandidaten 2025 könnt ihr jetzt kostenlos auf Xbox und Steam spielen - und das noch bis Montagabend
PC-Spieler baut wichtiges Teil von 1000 Euro-Grafikkarte zum Skateboard um und düst damit durch die Nachbarschaft - geht mit der Aktion direkt viral

vor 10 Stunden

PC-Spieler baut wichtiges Teil von 1000 Euro-Grafikkarte zum Skateboard um und düst damit durch die Nachbarschaft - geht mit der Aktion direkt viral
Pokémon-Legenden Z-A: Der DLC bricht mit einer 29 Jahre alten Regel, die schon seit dem allerersten Spiel gilt   1  

vor 11 Stunden

Pokémon-Legenden Z-A: Der DLC bricht mit einer 29 Jahre alten Regel, die schon seit dem allerersten Spiel gilt
mehr anzeigen