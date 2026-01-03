Dieser One Piece-Schauspieler ist so gut mit Oda befreundet, dass Oda ihm eine wertvolle Figur geschenkt hat

Manga-Zeichnerinnen und -Zeichner halten ihr Privatleben oftmals aus der Öffentlichkeit heraus. Selbst über die größten Mangakas ist dadurch nur sehr wenig bekannt. Bei One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda ist das nicht anders. Deswegen könnte die Information überraschend kommen, dass er zumindest einen Schauspieler aus der Live-Action-Adaption von Netflix regelmäßig bei sich zu Hause trifft.
“Zorro“ über seine Freundschaft mit Oda
Im Rahmen einer japanischen Fernsehsendung spricht der Schauspieler Mackenyu über seine Freundschaft mit Oda. Er verkörpert in der Live-Action-Serie Lorenor Zorro. Die unterhaltsame Unterhaltung könnt ihr euch in diesem Beitrag auf X mit englischen Untertiteln anschauen:
Link zum Twitter-Inhalt
Das erste Treffen der beiden sei zustande gekommen, als die gesamte Serien-Crew Oda bei sich zuhause besucht hat.
Da die Dreharbeiten der ersten Staffel vor allem während der Covid-Pandemie stattgefunden haben, konnte der Mangaka damals nicht selbst am Drehort in Südafrika vorbeikommen. Seitdem habe es sich irgendwie ergeben, dass Mackenyu alle zwei Wochen bei Oda vorbeischaut.
Aus diesen Besuchen bei Oda teilt Mackenyu zwei Dinge mit dem Publikum: Erstens, Oda besitzt eine Giraffen-Figur in Lebensgröße bei sich zu Hause.
Und apropos große Figuren: Oda hatte auch eine von insgesamt 50 Whitebeard-Figuren weltweit, die rund eineinhalb Meter groß sind. Das entspricht nicht der Lebensgröße des Piratenkapitäns, ist aber immer noch beeindruckend. Genauso wie der Fakt, dass Oda diese seltene Whitebeard-Figur Mackenyu einfach mal geschenkt hat.
Seitdem steht ein eineinhalb-Meter-großer Whitebeard im Gamingzimmer von Mackenyu, der beim Zocken über ihn wacht. Es sei gang und gäbe geworden, dass Mackenyus Gäste die beeindruckende Figur grüßen. Ob Oda da auch schon dazugehört hat?
Mackenyu ist als Kind von japanischen Eltern in den USA geboren. Wie das Video zeigt, beherrscht er die Sprache flüssig. Es dürfte hilfreich für seine Beziehung zu Oda sein, dass die beiden keine Sprachbarriere wie vielleicht bei den anderen Schauspieler*innen trennt.
Die zweite Staffel der Netflix-Serie von One Piece erscheint am 10. März 2026.
Was würdet ihr Oda fragen, solltet ihr ihm einmal begegnen?
