Dieser One Piece-Schauspieler ist so gut mit Oda befreundet, dass Oda ihm eine wertvolle Figur geschenkt hat

Ein Schauspieler der Live-Action-Serie von One Piece lebt den Traum vieler Fans und trifft regelmäßig den Mangaka des Hits.

Cassie Mammone
03.01.2026 | 17:00 Uhr

Mackenyu spielt die Rolle des Zorros in One Piece und hat bei sich zuhause eine riesige Figur des beliebten Mangas stehen. (Bild: © Netflix) Mackenyu spielt die Rolle des Zorros in One Piece und hat bei sich zuhause eine riesige Figur des beliebten Mangas stehen. (Bild: © Netflix)

Manga-Zeichnerinnen und -Zeichner halten ihr Privatleben oftmals aus der Öffentlichkeit heraus. Selbst über die größten Mangakas ist dadurch nur sehr wenig bekannt. Bei One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda ist das nicht anders. Deswegen könnte die Information überraschend kommen, dass er zumindest einen Schauspieler aus der Live-Action-Adaption von Netflix regelmäßig bei sich zu Hause trifft.

“Zorro“ über seine Freundschaft mit Oda

Im Rahmen einer japanischen Fernsehsendung spricht der Schauspieler Mackenyu über seine Freundschaft mit Oda. Er verkörpert in der Live-Action-Serie Lorenor Zorro. Die unterhaltsame Unterhaltung könnt ihr euch in diesem Beitrag auf X mit englischen Untertiteln anschauen:

Das erste Treffen der beiden sei zustande gekommen, als die gesamte Serien-Crew Oda bei sich zuhause besucht hat.

Da die Dreharbeiten der ersten Staffel vor allem während der Covid-Pandemie stattgefunden haben, konnte der Mangaka damals nicht selbst am Drehort in Südafrika vorbeikommen. Seitdem habe es sich irgendwie ergeben, dass Mackenyu alle zwei Wochen bei Oda vorbeischaut.

Video starten 1:32 One Piece auf Netflix: Hier ist der erste Trailer zu Season 2!

Aus diesen Besuchen bei Oda teilt Mackenyu zwei Dinge mit dem Publikum: Erstens, Oda besitzt eine Giraffen-Figur in Lebensgröße bei sich zu Hause.

Und apropos große Figuren: Oda hatte auch eine von insgesamt 50 Whitebeard-Figuren weltweit, die rund eineinhalb Meter groß sind. Das entspricht nicht der Lebensgröße des Piratenkapitäns, ist aber immer noch beeindruckend. Genauso wie der Fakt, dass Oda diese seltene Whitebeard-Figur Mackenyu einfach mal geschenkt hat.

Seitdem steht ein eineinhalb-Meter-großer Whitebeard im Gamingzimmer von Mackenyu, der beim Zocken über ihn wacht. Es sei gang und gäbe geworden, dass Mackenyus Gäste die beeindruckende Figur grüßen. Ob Oda da auch schon dazugehört hat?

One Piece x Fluch der Karibik: Oda ehrt einen der berühmtesten Piraten der Filmgeschichte mit einer riesigen Zeichnung
von Jusuf Hatic
One Piece Season 2: Netflix enthüllt die Logos aller Folgen und teast einen Strohhutpiraten ein, den wir eigentlich erst in Staffel 6 sehen sollten
von Eleen Reinke
One Piece Season 3: Netflix gibt zwei weitere Fieslinge bekannt - diese Darsteller spielen Mr. 1 und Miss Doublefinger
von Cassie Mammone

Mackenyu ist als Kind von japanischen Eltern in den USA geboren. Wie das Video zeigt, beherrscht er die Sprache flüssig. Es dürfte hilfreich für seine Beziehung zu Oda sein, dass die beiden keine Sprachbarriere wie vielleicht bei den anderen Schauspieler*innen trennt.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie von One Piece erscheint am 10. März 2026.

Was würdet ihr Oda fragen, solltet ihr ihm einmal begegnen?

