One Piece auf Netflix: Die Serie teast schon den nächsten Bösewicht für Staffel 2 an

In einer möglichen zweiten Staffel könnten es die Strohhutpiraten direkt mit dem nächsten Fiesling zu tun bekommen.

One Piece wurde von Netflix als Live-Action-Adaption verfilmt und das Ergebnis können sich Fans seit heute endlich ansehen. Dabei kann die erste Staffel natürlich nicht alle Ereignisse aus den vielen Jahren Manga- und Anime-Geschichte abdecken. Das heißt, dass die Serie im Idealfall fortgesetzt wird und es gibt auch schon die ersten Hinweise darauf, was da auf uns und die Strohhutpiratenbande zukommen könnte.

One Piece: Netflix-Serie endet mit Teaser für Staffel 2 und dieser Bösewicht kommt darin wohl vor

Darum geht's: One Piece ist endlich da! Also die Netflix-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen. Die erste Staffel steht jetzt auf Netflix zum Streamen bereit und bringt die eine oder andere Überraschung. Offenbar sind die Verantwortlichen auch recht zuversichtlich, was die Zukunft der Serie angeht.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Am Ende von Staffel 1 gibt es einen Ausblick auf die zweite Season. Sollte One Piece also fortgesetzt werden, dürfte schon klar sein, wohin die Reise als nächstes geht. Für Kenner*innen der Vorlage stellt das Ganze natürlich keine allzu große Überraschung dar, aber nehmt euch trotzdem vor Spoilern in Acht.

Das passiert am Schluss: One Piece-Held Ruffy hat Arlong besiegt und neben dem höchsten Kopfgeld von East Blue auch endlich sein eigenes Wanted-Poster. Daraufhin machen sich die Strohhutpiraten auf den Weg zur Grand Line.

So sieht der Teaser aus: Wir sehen eine mysteriöse Figur von hinten, die eine Zigarre in der Hand hält. Mit der Zigarre verbrennt der Charakter das Wanted-Poster von Ruffy.

Hier seht ihr den One Piece-Charakter von hinten, bei dem es sich um Smoker handeln dürfte.

Wer ist das? Offenbar handelt es sich dabei um Smoker, einen Marine-Admiral, mit dem es die Piratenbande in der Vorlage immer wieder zu tun bekommt. Staffel 2 dürfte sich dann also dem Alabasta-Arc mit Sir Crocodile und Smoker als Haupt-Antagonisten widmen.

Kommt Staffel 2 überhaupt sicher? Nein, ihr solltet euch definitiv nicht zu früh freuen. Die Verfilmung ist natürlich darauf ausgelegt, die gesamten Inhalte der Manga- beziehungsweise Anime-Vorlage wiederzugeben. Aber bisher wurde noch keine zweite Staffel offiziell bestätigt und Netflix ist berühmt-berüchtigt dafür, auch erfolgreiche und beliebte Serien abzusetzen.

Wie gefällt euch die Netflix-Verfilmung von One Piece? Habt ihr schon alle Folgen gesehen?