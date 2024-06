One Piece auf Netflix: Dieser neue Charakter in der zweiten Staffel könnte wichtiger sein, als es auf den ersten Blick scheint

Ruffy und Co. blicken nach vorne ins nächste Abenteuer in Staffel 2 der Live-Action-Adaption. Wer sich ihnen und ihrem Zweck wohl noch so anschließt?

Die Live-Action-Serie von One Piece war ein voller Erfolg, weswegen eine zweite Staffel nicht fehlen darf. Zum Glück befindet sich diese schon in den Dreharbeiten. In der zweiten Staffel werden wir weiterhin Ruffy und die Strohhutpiraten auf ihrem Abenteuer begleiten, doch zugleich auch viele neue Gesichter sehen. Eines davon ist für die gesamte Erzählung von One Piece besonders relevant.

Spoilerwarnung! Wir sprechen über den aktuellen Manga-Stand (Kapitel 1117) von One Piece. Wenn ihr also lediglich die Netflix-Serie gesehen habt oder beim Manga noch nicht auf dem aktuellen Stand seid, solltet ihr den folgenden Teil also vielleicht nicht lesen.

Wichtiger Charakter in Staffel 2, der auch im Manga aktuell relevant ist

Die erste Staffel auf Netflix hört mit dem Aufbruch der Strohhutpiraten in die Grand Line auf, direkt nach der Niederlage von Arlong. Deswegen liegt es nahe, dass Sir Crocodile und seine Baroque-Firma die antagonistische Partei der zweiten Staffel übernehmen. Erste Andeutungen zur Baroque-Firma haben wir bereits immer wieder während der ersten Staffel gehört.

In diesem Story-Arc taucht der Charakter Vivi Nefertari auf. Bei ihr handelt es sich um die rechtmäßige Prinzessin von Alabasta – das Königreich, das von Sir Crocodile tyrannisiert wird. Obwohl sie sich für kurze Zeit den Strohhutpiraten anschließt, bleibt sie nach Sir Crocodiles Niederlage in ihrem Königreich zurück, um es gemeinsam mit ihrem Volk wieder aufzubauen. Dennoch reicht es, um ein Ehrenmitglied der Strohhutpiraten zu werden.

Wieso ist Vivi so wichtig?

Wer die aktuellen Ereignisse im Manga verfolgt, wird mitbekommen haben, dass sich Imu als das große Böse von One Piece offenbart. Zufälligerweise ist genau dieser von Vivi besessen, weil sie ihrer Vorfahrin Lili sehr ähnlich sieht.

Es wurde angedeutet, dass Imu und Königin Lili eine Beziehung romantischer Natur hatten, ehe Lili ihn betrogen und sich gegen die Weltregierung gestellt hat. Dies ist insofern relevant für die Handlung von One Piece und mit Prinzessin Vivi verbunden, weil Imu sich zuletzt in Kapitel 1116 ein Vermissten-Plakat von Vivi angeschaut hat.

Gerade befinden wir uns sowohl im Manga als auch im Anime im Egghead-Arc:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Was bedeutet das für die Netflix-Serie?

Weil die Live-Action-Adaption so früh in der Handlung von One Piece stattfindet, lassen sich mehr Referenzen auf zukünftige Ereignisse als im Manga oder Anime einbinden. Zum Beispiel könnte die Netflix-Serie auf Vivis Vorfahrin Lili hinweisen, indem zum Beispiel Bilder von ihr im Palast aufgehängt sind.

Die Möglichkeiten für ein interessantes Foreshadowing sind zahlreich – es bleibt nur die Frage, ob die Live-Action-Variante sie auch nutzt. Nach der ersten Staffel sind wir aber hoffnungsvoll.

Wie würdet ihr Vivis Relevanz für die spätere Handlung in der zweiten Staffel andeuten?