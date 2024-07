One Piece auf Netflix: Cast scherzt über mögliche Kandidaten und hätte gern diesen Hollywood-Star in der Rolle des Chopper

Danny DeVito als Tony Chopper?! Na klar - zumindest, wenn es nach dem Cast der Netflix-Serie von One Piece gehen würde.

Im Juli 2024 haben offiziell die Dreharbeiten zur zweiten Netflix-Staffel von One Piece begonnen. Zuvor konnte man unter anderem die Schauspielerin von Nami, Emily Rudd, sowie den Schauspieler von Lysop, Jacob Romero, an einer Convention treffen, in der die beiden über ihre Traumbesetzung für die zukünftigen Strohhutpiraten gesprochen haben.

Die Strohhutpiraten wollen Danny DeVito als Chopper sehen

Auf der GalaxyCon 2024, die vom 15. bis 17. März 2024 in Richmond stattgefunden hat, fragt ein Fan die Stars Emily Rudd und Jacob Romero, wie sie am liebsten die weiteren Rollen der Strohhutpiraten besetzen würden. Emily Rudd reagiert direkt darauf, indem sie erzählt, dass der Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy unbedingt Danny DeVito in der Serie unterbringen möchte.

Jacob Romero unterstützt diese Aussage mit dem Scherz, dass der Cast ständig über Danny DeVito sprechen würde. Als ein Fan daraufhin reinschreit, dass Danny DeVito die Rolle vom Schiffsarzt Tony Chopper schlüpfen soll, folgt nur ein zustimmendes Lachen der beiden. In diesem Reel könnt ihr euch den unterhaltsamen Moment anschauen:

Jacob Romero wünscht sich danach Dave Bautista in der Rolle von Jinbe, weil er so groß und dadurch gut zum Umarmen geeignet sei. Emily Rudd würde hingegen John Cena als perfekte Besetzung für Franky sehen.

Dieses Video hat den Drehstart zur zweiten Staffel der Netflix-Adaption von One Piece eingeleitet:

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

In den Kommentaren des Reels sucht die Community nach weiteren Rollen, die Danny DeVito übernehmen könnte. Während ihn “gusta_cl“ aufgrund seines Alters in der Rolle von Vegapunkt sehen würde, schlägt “nirvash_007“ Foxy als weitere Möglichkeit vor. “abshar_awale“ würde lieber sehen, wie Danny DeVito Gaimon verkörpert, den Mann in der Schatztruhe.

Wir sehen aber auch den Klassiker, dass die ideale Besetzung für Enel Eminem wäre – das wäre die perfekte Bestätigung für die Vermutungen der Community, dass Oda Eminem als Vorbild für Enel genommen habe.

An dieser Stelle möchten wir die GamePro-Community fragen: Welche Besetzung wünscht ihr euch für die Netflix-Adaption von One Piece?