One Piece auf Netflix: Die Dreharbeiten für Staffel 2 haben begonnen und dieses epische Video feiert den Start

Jacob Romero, Mackenyu, Iñaki Godoy, Emily Rudd und Taz Skylar finden sich an Bord der Going Merry wieder und läuten den Beginn der Dreharbeiten für die zweite One-Piece-Staffel auf Netflix ein.

Der Juli 2024 fängt mit einer guten Nachricht für One-Piece-Fans an – zumindest, wenn euch die Live-Action-Adaption auf Netflix gefallen hat. Auch wenn die zweite Staffel der Netflix-Adaption schon vor einer ganzen Weile bestätigt wurde, so gehen die Dreharbeiten erst jetzt endlich offiziell an den Start.

Video zeigt die ‘Strohhutpiraten‘ wieder auf der Going Merry vereint

Die offiziellen Social-Media-Kanäle feiern das fröhliche Ereignis mit einem Video:

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel der Netflix-Adaption haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

In dem Video sehen wir zuerst den Schauspieler von Ruffy, Iñaki Godoy, auf seinem Weg nach Kapstadt in Südafrika. Dasselbe gilt dann in der Reihenfolge für Zorro-Schauspieler Mackenyu, Nami-Schauspielerin Emily Rudd, Lysop-Schauspieler Jacob Romero und schließlich für Taz Skylar, der unseren Lieblingskoch Sanji verkörpert. Die Truppe trifft sich auf der Going Merry wieder und läutet damit die Dreharbeiten für die zweite Staffel ein.

Das Video sprüht nur so vor Charme und kleinen Details. Auf X, ehemals Twitter, entdeckt User*in “@biyuuu5149“ zum Beispiel direkt, dass Mackenyus Weg zur Going Merry einige Umwege einschlägt. Dies wird eine liebevolle Hommage an die Eigenschaft von Zorro sein, dass er keinen Orientierungssinn besitzt.

Ihr habt die Netflix-Adaption von One Piece verpasst oder wollt sie vor der zweiten Staffel nochmals erleben? Kein Problem, denn bis dahin ist noch genug Zeit:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

Auch wenn kurz vor der Veröffentlichung der Live-Action-Adaption von One Piece die Gemüter nervös gestimmt waren, wurde die Serie ein voller Erfolg. Auf Netflix war es die meistgeschaute Original-Serie in der zweiten Hälfte von 2023.

Wann die zweite Stafel nun genau anläuft, wissen wir trotz Drehstart leider immer noch nicht. Bei der ersten Staffel dauerte es nach Drehbeginn etwa ein Jahr und acht Monate, bis sie erschienen ist. Nun gut, gut Ding will bekanntermaßen ja auch Weile haben.

Was wünscht ihr euch für die zweite Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece?