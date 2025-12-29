One Piece: Oda zeichnet Nico Robin im realen Stil und so sieht sie aus

So kennen wir Nico Robin. Doch wie würde sie in einem realistischeren Zeichenstil aussehen? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Zeichenstil des One Piece-Mangakas Eiichiro Oda hat einen hohen Wiedererkennungswert. Dabei kommt es nicht darauf an, ob er nun Menschen, Tiere oder sogar Meeresungeheuer zeichnet – an ihrem Aussehen ist klar ersichtlich, dass sie zu der bunten Welt von One Piece gehören. Oda kann aber auch anders: Für den neuesten Manga-Band, der gerade in Japan erschienen ist, hat er Nico Robin realistisch porträtiert.

So sieht eine realistischere Nico Robin aus

Für den Manga-Band 113 hat Oda Nico Robin realistischer gezeichnet. Der bekannte Content Creator Artur von Library of Ohara teilt die Zeichnung auf der Social-Media-Plattform X:

Die Frisur von Robin passt dabei zu ihrem neuen Look im Elban. Kleiner Spoiler für die Anime-Schauer*innen unter euch: Robin lässt sich kurz vor der Insel der Riesen ihre Haare von Brook schneiden, damit sie mehr wie ihr jüngeres Ich aussieht.

Dies macht sie in der Hoffnung, auf den Riesen Saul zu treffen, der eine wichtige Rolle in ihrer Vergangenheit spielt. Mit dem Haarschnitt soll er sie einfacher erkennen können.

One Piece-Mangas bei uns

Wo genau im 113. Band diese Zeichnung von Robin auftaucht, können wir noch nicht sagen. In Japan ist der Band am 4. November 2025 erschienen. Bei uns steht ein konkreter Veröffentlichungstermin auf der offiziellen Seite des Carlsen-Verlags noch aus.

Der aktuellste Manga-Band ist bei uns die Nummer 109. Die weiteren Bände erscheinen in den kommenden Monaten wie folgt:

Band 110: verfügbar seit 2. Dezember 2025

verfügbar seit 2. Dezember 2025 Band 111: 3. März 2026

3. März 2026 Band 112: 26. Mai 2025

Damit dürfte die 113. Ausgabe wohl irgendwann im Sommer des nächsten Jahres auch bei uns erscheinen.

Hier könnt ihr die aktuellen Kapitel kostenlos lesen

Um auf den aktuellsten Stand von One Piece zu gelangen, müsst ihr euch zum Glück nicht so lange gedulden. In einem größtenteils wöchentlichen Rhythmus erscheinen auf der offiziellen Website des Shueisha-Verlags, Manga Plus, die Kapitel von One Piece mit deutscher Übersetzung.

Ihr habt jeweils kostenlosen Zugriff auf die drei ersten sowie die drei letzten Kapitel des Mangas. Wenn ein neues Kapitel erscheint, rutscht das dritt-neueste hinter die Paywall, für die ihr zusätzlich die App benötigt.

Holt ihr euch die Mangas von One Piece in physischer Form und freut ihr euch jetzt schon auf die realistische Zeichnung von Robin?