One Piece: Oda zeichnet zum 2. Mal eine Fusion aus allen Strohhüten und nach 20 Jahren sind einige Neuzugänge mit dabei

Die Strohhüte äffen sich gegenseitig nach, doch eine Fusion haben sie bisher noch nicht zustande gebracht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Beim Gedanken an One Piece fällt es schwer, sich alle Charaktere des kolossalen Werkes auf einmal vorzustellen. Dafür hat der Mangaka Eiichiro Oda im Verlauf der letzten 25 Jahre einfach zu viele interessante Persönlichkeiten erschaffen.

Glücklicherweise ist die Anzahl der Strohhutpirat*innen überschaubar. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Fusion aus allen einfach umzusetzen ist.

In der aktuellsten und 111. Ausgabe des SBS – dem Format innerhalb des One-Piece-Mangas, in dem Oda auf Fragen aus dem Publikum eingeht – hat eine Person den Mangaka gebeten, eine Fusion aller Strohhutpirat*innen zu zeichnen. Das Resultat sehr ihr hier, darunter ordnen wir ein:

#SBS111

R: Odacchi! Please show us the "Miraculous Fusion" from 20 years ago (Vol. 33 SBS) one more time! How will it come out? Are we gonna see Super Gargon 3?!!!



O: Let's see!! Oh my! He has awakened!! pic.twitter.com/Ft3FP84SZl