One Piece als Eiskunstlauf? Klingt absurd, aber ich habe die Show in Japan gesehen und sie war jeden Cent wert

One Piece on Ice ist eine Eiskunstlauf-Show zum beliebten Manga/Anime.

Im One Piece Fandom gibt es neben den Gear-5-Episoden und der Live-Action-Adaption von Netflix aktuell noch ein weiteres Highlight, das vor allem in Japan für viel Aufmerksamkeit sorgt: One Piece on Ice!

Die Show läuft bislang nur in Japan. Anne lebt aktuell im Großraum Tokio und hatte daher die Möglichkeit, sich das eisige Spektakel live anzuschauen.

Die Strohhutbande „segelt“ über die Eisfläche

Mit One Piece on Ice wurde im März 2023 eine Eiskunstlauf-Adaption des weltweit beliebten Animes One Piece angekündigt. Die Show wurde vom 11. bis 13. August zweimal täglich im Kosé Shin-Yokohama Skate Center in Yokohama aufgeführt. Am 2. und 3. September folgen vier weitere Aufführungen in der Dolphins Arena in Nagoya. Die Ticketpreise variieren je nach Sitzplatz umgerechnet zwischen 70 und 230 Euro.

Unter dem Titel „One Piece on Ice: Episode of Alabasta“ wurde der erste große Arc aus der Serie inszeniert. Doch nicht nur One-Piece-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Der Cast der Show besteht aus einigen der größten Eiskunstlauf-Stars Japans, was eine eindrucksvolle Inszenierung verspricht. So wird Hauptcharakter Ruffy von dem zweifachen Eiskunstlauf-Weltmeister Shōma Uno gespielt.

Auf dem folgenden Bild des offiziellen One-Piece-Twitter-Accounts seht ihr die Darsteller*innen der wichtigsten Charaktere in ihren Kostümen:

Im folgenden Trailer werden alle Eiskunstläufer*innen einmal vorgestellt:

Weitere Infos zum Cast inklusive kleiner Vorstellungsvideos findet ihr auf der offiziellen japanischen Website zu One Piece on Ice.

Das sind meine Eindrücke von der Show

Da ich aktuell in Japan lebe und ein großer One-Piece-Fan bin, konnte ich mir die einmalige Gelegenheit, diese Show anzuschauen, natürlich nicht entgehen lassen! Deswegen habe ich mir ein Ticket im mittleren Preissegment für umgerechnet rund 180 Euro gegönnt und habe die Strohhutpiraten auf der Eisfläche erlebt. Die Show war jeden Cent wert! Ich hatte während der ganzen Zeit Gänsehaut!

Die verschiedenen Schauplätze der Geschichte, wie das Schiff der Strohhüte, die Wüste oder die Städte Rainbase und Arbana, wurden durch Projektionen auf einer Leinwand und der Eisfläche dargestellt. Außerdem haben die japanischen Synchronsprecher*innen des Anime die Voice Overs für die Dialoge in der Show aufgenommen. Mir fiel es dadurch unglaublich leicht, in die Show einzutauchen.

Die Bühne/Fläche der Show. Aufnahmen während der Show waren nicht erlaubt. Bild: Anne-Marie Scheffler

Nichtsdestotrotz wurde die Geschichte, wie zu erwarten, etwas angepasst. Immerhin mussten 39 Episoden in eine zweistündige Eisshow gepackt werden. So wurden ganze Charaktere wie Smoker oder Ace eingespart. Der zweite Kampf zwischen Crocodile und Ruffy wurde ebenfalls übersprungen. Meiner Meinung nach tat das der Eisshow jedoch sehr gut, da sich die Aufführung sonst vermutlich eher gehetzt angefühlt hätte. So konnten wichtigere Momente, wie die Auseinandersetzung zwischen Ruffy und Vivi oder Preuhs Aufopferung, viel mehr ausgekostet werden.

Zudem waren alle Charaktere unglaublich gut inszeniert. Die Kostüme waren liebevoll gestaltet und jeder Charakter hatte seine ganz eigene, authentische Art, sich über das Eis zu bewegen. Während Sanji förmlich über dem Eis schwebte, sind Chopper und Karuh eher über das Eis gestakst.

Aber auch die schauspielerischen Leistungen waren überwältigend. Ruffy wechselte in Sekunden von eleganten Einkunstsprüngen, wie einem dreifachen Axel, zu Herumalbern, wie ich es aus dem Anime gewohnt bin. Vor allem die Emotionen von Vivi wurden von ihrer Darstellerin Marin Honda stark ans Publikum übermittelt. Sowohl ihre Verzweiflung in der Schlacht in Arbana als auch der emotionale Abschied von den Strohhüten haben mich genauso berührt wie im Anime. Mein persönliches Highlight war jedoch Mister 2 – mit seinen Ballet-Moves war diese Eisshow wie für diesen Charakter gemacht. Rika Hongo, die Eiskunstläuferin, die Mister 2 spielte, hat diese perfekt aufs Eis übertragen und war daher mein Star des Abends!

In diesem Zusammenschnitt des offiziellen One-Piece-on-Ice-Twitter-Accounts bekommt ihr einen Einblick, wie das während der Show aussah:

Für mich war die Eisshow ein echtes Highlight! Sollte die Show verlängert werden oder gar ins Ausland kommen, kann ich sie ohne Bedenken jedem One Piece-Fan empfehlen.

Würdet ihr euch One Piece on Ice oder eine andere Anime-Eisshow anschauen, wenn ihr die Gelegenheit dazu hättet? Und welcher One Piece Arc wäre eurer Meinung nach perfekt für eine Eisshow? Schreibt es gerne in die Kommentare!