One Piece teilt nicht nur in Anime und Manga ordentlich aus, sondern auch in Videospielform.

One Piece befindet sich dank Gear 5 und den spektakulären Ereignissen in Manga und Anime aktuell auf einem absoluten Höhepunkt. Die neue Transformationsstufe von Held Ruffy findet bald aber auch in einem Videospiel statt: Demnächst erscheint für One Piece: Pirate Warriors 4 ein DLC, und darin werden wir offenbar auch Gear 5 in Aktion sehen. Es gibt sogar schon einen ersten kurzen Gameplay-Clip dazu.

So sieht Gear 5 in One Piece: Pirate Warriors 4 aus

Darum geht's: Mit Gear 5 schwingt sich Ruffy in One Piece zu neuen, ungeahnten Höhen auf. Seiner Kraft und den damit verbundenen Möglichkeiten sind kaum noch Grenzen gesetzt. Wenn er sich es vorstellen kann, kann er es auch tun. Was zu Attacken führt, die fast schon lächerlich sind und alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Nicht mehr nur in Manga und Anime: Sein Debüt feierte Ruffys neue Transformationsstufe Gear 5 natürlich im Manga, der generell die Nase vorn hat, was Story-Entwicklungen und dergleichen angeht. In der Verfilmung als Anime-Serie haben wir Gear 5 aber mittlerweile auch schon zu Gesicht bekommen. Jetzt ist endlich auch die Videospielwelt dran.

Gear 5 kommt als DLC: In einem Erweiterungspaket für das schon etwas ältere One Piece: Pirate Warriors 4 namens The Battle of Onigashima wird auch Gear 5 zum Einsatz kommen. Allzu viel davon bekommen wir zwar leider noch nicht zu Gesicht, aber zumindest können wir hier schon einmal einen ersten Blick auf Ruffys Gear 5 in Bewegung werfen:

Die Frage im Tweet, ob das Gear 5 ist, darf getrost als rhetorisch abgehakt werden. Selbstverständlich haben wir es hier mit Ruffys neuer Transformation zu tun. Die weißen Haare, das anschließende Laufen und auch das Amüsement des Hauptcharakters sind mehr als eindeutig. Schade nur, dass der Gameplay-Clip dann an dieser Stelle abbricht.

Wann kommt der DLC? Das The Battle of Onigashima-Pack soll irgendwann im September 2023 erscheinen, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Das Ganze gehört allerdings zum sogenannten Character Pass 2, der mit DLC 5 und 6 noch weitere Charaktere einführt, insgesamt neun Stück.

Dann gibt es da natürlich auch noch die Netflix-Verfilmung von One Piece. Die bringt euch die Anfänge der legendären Story nahe, und zwar mit echten Schauspieler*innen. Lange müsst ihr nicht mehr darauf warten: Bereits Ende dieses Monats stehen direkt alle Episoden der ersten Staffel auf der Plattform zum Streaming bereit. Wer One Piece-Fan ist, kann sich aktuell also wirklich nicht über zu wenig Inhalte beschweren.

Freut ihr euch auf den DLC und kramt dafür Pirate Warriors 4 noch einmal heraus oder spielt ihr es sowieso immer noch? Wie findet ihr den Videospiel-Look von Gears 5?