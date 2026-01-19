One Piece-Fans glauben, dass Perospero womöglich von einem bekannten Pop-Idol inspiriert wurde – die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend

Perospero hat den Strohhüte wirklich das Leben schwer gemacht. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Dass sich Oda bei dem Entwurf seiner Figuren in One Piece ab und zu von echten Persönlichkeiten inspirieren lässt, ist kein Geheimnis. Dennoch entdecken Fans bis heute weitere Inspirationen, von denen sie zuvor nichts wussten.

Darunter fällt auch das Piraten-Mitglied der Sohn der gefürchteten Big Mom Perospero, welcher scheinbar von einem ganz berühmten Pop-Idol inspiriert sein sollte: Boy George.

Nach 10 Jahren haben Fans die Vorlage von Perospero gefunden

Seit Perosperos erstem Auftritt in One Piece sind fast 10 Jahre vergangen und erst jetzt finden Fans heraus, woher Oda eigentlich überhaupt die Idee zum abgedrehten Design von Perospero haben könnte – nämlich vom britischen Sänger und Pop-Idol Boy George.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Auf den ersten Blick scheint es nur vage und grobe Ähnlichkeiten zwischen den beiden zu geben – bis Fans alte Bilder des berühmten Sängers gesehen haben. Denn im Reddit-Beitrag von User Cold-Reputation-9926, der dort ein sehr altes Bild des jungen Pop-Stars und Perosperos gepostet hat, sind die Ähnlichkeiten kaum abzustreiten – sogar regelrecht frappierend!

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf den Reddit-Beitrag werfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Ähnlichkeiten der beiden sind verblüffend und Oda ist Wiederholungstäter

Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass sich sowohl die farbenprächtige Kleidung als auch die Gesichtsschminke sich sehr stark ähneln. Perosperos extravagantes Verhalten und äußerst auffällige und bunte Teufelskraft in der Serie deutet weiter darauf hin, dass Oda beim Design des Piraten an George Boys buntes Outfit und schrilles Auftreten gedacht hat.

Das wäre nicht das erste Mal, dass Oda einem Charakter das Design einer bekannten Persönlichkeit in One Piece gab. Weitere Beispiele dafür sind etwa Doflamingo (Elton John), Ivankov (Tim Curry als Dr. Frank N. Furter) oder Brook (Slash).

Welche One Piece-Charaktere sind eure absoluten Favoriten, die von echten Persönlichkeiten inspiriert sind?