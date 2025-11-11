"Mann, ich hasse Chopper jetzt." One Piece-Fans müssen sich wieder auf eine Recap-Folge gefasst machen und beginnen das kleine Rentier dafür zu verachten

Chopper kann doch eigentlich nichts dafür und trotzdem zieht er den Hass der Community auf sich! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece-Fans müssen jetzt wirklich viel Geduld mitbringen, denn der Anime legt erneut eine einwöchige Pause ein. Auch dieses Mal gibt es als Ersatz eine Recap-Folge mit dem eigentlich sehr beliebten Chopper, der jetzt jedoch langsam von der Community für genau diese Art von Inhalten gehasst wird.

Fans scheinen langsam die Schnauze voll von den häufigen Recap-Episoden mit dem kleinen Rentier zu haben und wünschen sich sogar die bekannten Filler-Folgen aus alten Zeiten zurück.

Nach nur 5 Episoden seit der letzten Dr. Chopper-Episode kommt wieder ein Recap

One Piece befindet sich aktuell am absoluten Höhepunkt des Egghead-Arcs, doch laut Insider und X-User Pewpiece müssen sich Fans schon bald (wieder) auf eine kleine Zwangspause einstellen. Nach Episode 1150 soll nämlich wieder eine Recap-Folge ausgestrahlt werden – wieder moderiert von niemand Geringerem als Dr. Chopper.

Dieses Mal soll der kleine Schiffsarzt über Dr. Vegapunk reden. Ganz leer gehen Zuschauer*innen also nicht aus, wirklich gute Neuigkeiten sind es aber auch nicht – schließlich liegt das letzte Recap erst fünf Episoden zurück.

Nach Episode 1150 erscheint am 23. November das Recap mit Chopper, bevor es am 30. November mit Episode 1151 endlich weitergeht.

Fans haben es satt

Sowohl in den Kommentaren als auch in dem zitierten Beitrag von Pewpieces-Post auf X ist eine ganz klare Stimmung unter Fans zu erkennen. Der zitierte Beitrag von X-User unonumero_56 bringt die komplette Stimmung auf den Punkt:

“Wenn ich noch einen Dr. Chopper-Check Up sehe, dann drehe ich durch.”

Außerdem finden sich unter Pewpieces Beitrag auch Kommentare wie “Ich vermisse die normalen Filler mit ihren eigenen Geschichten. Ich hasse diesen neuen Filler-Scheiß!” (von Kuro-0P) oder “Chopper hat einfach mehr Auftritt in diesen blöden Recaps als in der eigentlichen Serie!” (von EChavadaba).

Wie viele Recaps hatte One Piece seit der Rückkehr im April 2025?

Der One Piece-Anime hatte vor seiner Rückkehr im April 2025 eine sechsmonatige Pause eingelegt. Zum großen Comeback gab es dann eine über einstündige Recap-Folge, die Fans wieder auf den aktuellen Stand der Egghead-Handlung brachte.

Von April bis heute (Episode 1149) wurden jedoch ganze fünf Recap-Folgen innerhalb von nur 32 Episoden ausgestrahlt – einschließlich der Zusammenfassung am Tag der Rückkehr. Damit hat der Egghead-Arc im Schnitt alle fünf Folgen eine Pause für ein Recap eingelegt.

Mit der kommenden Dr.-Chopper-Folge steht der Arc nun bei insgesamt sechs Recap-Episoden, die reguläre Story-Folgen ersetzt haben.

Was ist eure Meinung zu den häufigen Recap-Episoden und wie denkt ihr über die anstehende dreimonatige Pause im Jahr 2026?