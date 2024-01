One Piece: Wie alt ist Ruffy? So jung ist er gestartet – und so alt ist er im aktuellsten Arc

Ruffy begann seine Reise noch vor dem 18. Geburtstag.

Monkey D. Ruffy trägt als Kapitän der Strohhutbande eine große Verantwortung. Im Gegensatz zu Shanks und Blackbeard ist er ein Jungspund. Doch wie alt ist Ruffy in One Piece eigentlich genau? Wir erzählen euch, was Schöpfer Eiichiro Oda über Ruffys Alter verraten hat.

One Piece: So alt ist Ruffy während seiner Reise

Mit wie vielen Jahren ist Ruffy gestartet? Als Ruffy sich auf den Weg zur Grandline macht, ist er gerade einmal 17 Jahre alt. Damit ist er das jüngste menschliche Mitglied der Strohhutbande - nur Tony Chopper ist mit 15 Jahren jünger (via One Piece Fandom Wiki).

Sein Geburtstag ist der 5. Mai. Obwohl Fans dem Strohhutpiraten jedes Jahr zum Geburtstag gratulieren, wird er nicht älter. In One Piece vergeht die Zeit nämlich anders als in der Realität. Der Manga läuft bereits seit über 20 Jahren, doch in der Geschichte sind nur zwei Jahre vergangen.

Wie alt ist Ruffy aktuell? Im neuen Egghead Island-Arc ist Ruffy demnach 19 Jahre alt. Der Zeitsprung von zwei Jahren passierte, als sich die Strohhutbande auf dem Sabaody Archipel trennte. Bei ihrem Wiedersehen ist diese Zeitspanne vergangen.

Den neuen Trailer zu Egghead Island könnt ihr euch hier anschauen:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Es gibt noch weitere Szenen, in denen Ruffy ein anderes Alter hat. Als er beispielsweise die Gum-Gum-Frucht gegessen hat, war Ruffy sieben Jahre alt.

Da Ruffy noch so jung ist, ist er auch in seiner Größe gewachsen. Mit 17 war er noch 1,72 Meter groß, mit 19 ist er um ganze zwei Zentimeter gewachsen. Den großen Schub wird er zwar nicht mehr haben, doch es könnte sein, dass seine Größe noch um wenige Zentimeter steigt.

Auch äußerlich hat sich Ruffy mit der Zeit verändert. Neben den Outfit-Wechseln hat er eine neue Narbe auf seiner Brust bekommen, die er sich während der zwei Jahre Training zugezogen hat.

Es bleibt abzuwarten, ob es noch einen weiteren Zeitsprung geben wird oder die Zeit so weit fortschreitet, dass Ruffy seinen Geburtstag feiern kann. Womöglich ist er 20 Jahre alt, wenn er das One Piece findet.

Da der Manga in den kommenden Jahren dem Ende entgegen segeln soll, dürfte es nicht allzu lange dauern, bis wir sein Alter zum Ende der Reise erfahren.

Was hättet ihr gedacht, wie alt Ruffy wirklich ist?