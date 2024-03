One Piece: So sieht der Gear 5-Sneaker von Ruffy in Echt aus

Puma hat ein Video veröffentlicht, in dem die Sneaker im Detail zu sehen sind.

Vor wenigen Wochen kündigte Puma eine neue Kollaboration mit One Piece an. Die Sneaker-Kollektion basiert auf den aktuellen Vier Kaisern, den stärksten Pirat*innen im Anime und Manga. Nun sind erste Videos der Sneaker aufgetaucht und zeigen, wie die Schuhe im Detail aussehen.

One Piece: Der Gear 5-Sneaker von Ruffy im Detail

Wie sieht der Sneaker aus? In einem TikTok-Video präsentiert Puma, wie die Gear 5-Sneaker von Ruffy aussehen. Die Sneaker kommen in einem Karton im One Piece-Design. Auf der Vorderseite sind sowohl das Puma- als auch das One Piece-Logo abgebildet. Im Hintergrund ist die Weltkarte aus dem Anime zu sehen.

Die Gear 5-Sneaker sind in komplett weiß gehalten, genau wie Ruffy bei seiner Verwandlung. Lediglich die Schnürsenkel sind lila, da der Gürtel von Ruffy in seiner Gear 5-Form ebenfalls lila ist. Die Sneaker werden allerdings mit weißen Schnürsenkeln geliefert, falls ihr die Schuhe doch lieber komplett weiß möchtet.

Am Rand befinden sich etwas dunklere Wolken und auf der Schuhlasche befindet sich der Umriss von Gear 5-Ruffy. Selbst die Schuhsohle ist im One Piece-Design gehalten: Auf der einen Seite sind Blitze zu sehen, auf der anderen Ruffy in seiner bislang stärksten Form.

Am Schuh ist außerdem eine goldene Münze angebracht, die wie das Berry-Symbol aussieht, also der Währung in One Piece. Doch statt einem B für Berry ist ein P für Puma aufgedruckt.

Was sagen Fans zum Schuh?

In den Kommentaren gibt es einige Fans, die die Schuhe nicht detailliert genug finden. Ein User schreibt beispielsweise, dass er gar nicht erkennen würde, dass die Schuhe von One Piece sind.

Und dem stimmen viele User zu: Einige schreiben, dass die Sneaker „zu wenig One Piece“ seien oder „mehr Farbe besser wäre“.

Wünscht ihr euch auch mehr Farbe, könnten die anderen drei Designs, die an Blackbeard, Shanks und Buggy angelehnt sind, eher etwas für euch sein. Der folgende X-Post zeigt auch diese Paare näher:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Der Blackbeard-Schuh ist in schwarz mit gelben Linien und Stickereien gehalten, der von Shanks hingegen ist dunkelrot mit einem weißen Streifen und einem geprägten Motiv. Der Sneaker von Buggy ist der bunteste von allen, da er eine rote Grundfarbe mit einem blauen Streifen besitzt. Dafür gibt es bei diesem Sneaker keine weiteren Details auf dem Schuh selbst.

Termin und Preis der Schuh-Kollektion

Wann erscheinen die Sneaker? Laut Sneaker Jagers erscheint die Kollektion am 23. März 2024. Wollt ihr also eines der vier Schuhpaare sichern, solltet ihr euch den Tag rot im Kalender markieren und auf der Puma-Seite danach Ausschau halten.

Wie teuer sind die Schuhe? Jedes Schuhpaar der One Piece-Kollektion wird 110 Euro kosten. Wer sich also die gesamte Kollektion sichern möchte, muss 440 Euro zahlen.

Wie findet ihr den Sneaker? Würdet ihr ihn euch holen?