One Piece auf Netflix: Ruffy-Schauspieler deutet 3 Szenen an, auf die er sich ganz besonders freut

Der Schauspieler freut sich auf 3 Szenen, die er zum Leben erwecken will.

Das Produktionsteam hinter der Netflix-Serie zu One Piece bereitet sich gerade für die Dreharbeiten von Staffel 2 vor. Die Serie wird die Erlebnisse der Strohhutbande gemäß der Anime-Vorlage nacherzählen. Deshalb wissen wir auch, dass der erste Ort in Staffel 2 Logue Town sein wird.

Durch Stellenausschreibungen wissen wir, welche sieben neuen Charaktere in Staffel 2 vorkommen werden. Das lässt erahnen, bis zu welchem Zeitpunkt die nächste Staffel laufen wird. Iñaki Godoy, der Schauspieler von Ruffy, verriet nun drei Szenen, auf die er sich ganz besonders freut – allerdings werden wir sie vermutlich nicht in Staffel 2 sehen.

One Piece: Diese Szenen will Ruffy in der Netflix-Serie drehen

Achtung, Spoiler: Kenner des One Piece-Animes kennen die folgenden Szenen bereits. Für diejenigen, die One Piece nur über die Netflix-Serie kennen, werden hier einige Spoiler sein.

Welche drei Szenen meint Godoy? Der Schauspieler verrät in einem Interview mit dem YouTuber Full Haki Marco, dass er sich über drei Szenen ganz besonders freuen würde, wenn er sie zum Leben erwecken dürfte.

Die erste Szene ist der Abschied von Vivi, nachdem die Strohhutbande Alabasta verlässt. Dabei handelt es sich um eine ikonische Szene, bei der die Strohhutbande ihren Arm in die Luft streckt. Darauf befindet sich nämlich ein Zeichen, dass Vivi mit der Strohhutbande verbindet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die zweite Szene spielt in fernerer Zukunft. Es handelt sich um die Befreiungsaktion von Nico Robin aus Enies Lobby. Sie wird dort für ihr Wissen um die Porneglyphen gefangengenommen. Die Strohhutbande will sie befreien und zwingt Nico Robin, herauszuschreien, dass sie immer noch den Willen hat, weiterzuleben.

Die dritte Szene ist keine bestimmte Szene, sondern der gesamte Marineford-Arc. Hierbei gilt es wieder eine Person zu retten. Dieses Mal macht sich Ruffy auf die Socken, um seinen „Bruder“ Ace zu retten.

Wird es diese Szenen in Staffel 2 zu sehen geben? Vermutlich werden wir all die Szenen nicht mehr in Staffel 2 zu sehen bekommen. In den Stellenausschreibungen fehlten die Schauspieler von Ace, Sir Crocodile und König Kobra, weshalb wir davon ausgehen, dass Staffel 2 nur bis zum Little Garden-Arc geht.

Vermutlich wird es eine der Szenen dann in der 3. Staffel der Live-Action-Adaption geben, wenn denn eine weitere Staffel folgen sollte. Die anderen beiden Szenen wird es erst in ferner Zukunft geben, weshalb wir hier auf einen anhaltenden Erfolg der Netflix-Serie hoffen müssen.

Welche Szenen aus One Piece würdet ihr gerne in der Netflix-Serie sehen?