One Piece: In der 2. Staffel der Netflix-Serie tauchen mehr als 7 neue Charaktere auf - So sollen sie aussehen

Die Strohhutbande begegnet mindestens 7 neuen Charakteren.

One Piece ist nicht nur ein erfolgreicher Manga und Anime, sondern auch Live-Action-Hit auf Netflix. Die 1. Staffel brach einen Rekord und landete in 84 Ländern auf Platz 1. Kein Wunder also, dass die Arbeiten an einer 2. Staffel bald beginnen sollen.

Da die Serie den Abenteuern der Mangavorlage folgt, können wir in etwa abschätzen, welche Inseln die Strohhutbande als Nächstes besuchen wird. Jetzt wissen wir auch, welche der Charaktere definitiv in der Serie auftauchen werden (via Comic Book).

One Piece auf Netflix: Diese Charaktere sind in Staffel 2 dabei

Welche Charaktere tauchen auf? Bislang wussten wir nur, dass Chopper in Staffel 2 auftauchen wird. Dank des Ruffy-Schauspielers haben wir nun einen Hinweis, dass auch Mr. 3 eine große Rolle in der 2. Staffel spielen wird.

In einem Castingaufruf wurden sieben neue Charaktere bestätigt. In den Ausschreibungen verraten die Produzent*innen der Serie außerdem, mit welchen Altersvorgaben und Ethnien wir rechnen können:

Prinzessin Vivi Weiblich 17-20 Jahre Mittlerer Osten/Nordafrika/Südasien

Nico Robin Weiblich 20-39 Jahre Hispanisch/Latino

Captain Smoker Männlich 25-35 Jahre Weiß

Tashigi Weiblich 20-29 Jahre Asiatisch

Ms. Valentine Weiblich 20-29 Jahre Weiß

Mr. 5 Männlich 20-29 Jahre Schwarz

Crocus Männlich 65-79 Jahre Offen



Durch den Castingaufruf wissen wir allerdings noch nicht, wer letztendlich die Rollen für die genannten Charaktere ergattern konnte. Netflix wird vermutlich in den kommenden Monaten enthüllen, wen wir in den neuen Rollen zu sehen bekommen.

Vor allem die Rollen von Prinzessin Vivi und Nico Robin dürften von großem Interesse sein, da sie in der Zukunft noch größere Rollen spielen werden.

Durch den Castingaufruf wissen wir allerdings noch nicht, ob die Strohhüte in Staffel 2 Alabasta erreichen werden. Eine klare Bestätigung dafür wären beispielsweise Aufrufe für Ace oder König Kobra.

Doch selbst der Aufruf für Nico Robin muss nicht heißen, dass die Strohhüte Alabasta erreichen: Sie begegnet der Strohhutbande schon nach Whiskey Peak bzw. noch vor Little Garden. Durch die Existenz von Crocus, der Baroque-Firma und Prinzessin Vivi wissen wir zumindest, dass wir Laboon und Whiskey Peak erleben werden.

Habt ihr bevorzugte Schauspieler*innen, die ihr in den Rollen gerne sehen würdet?