One Piece-Schauspieler ist Profi im Kartenspiel des Animes - war auf Turnieren unter den Top 10

Wer sich Behind-the-Scenes-Material oder Interviews rund um die Live-Action-Serie von One Piece anschaut, wird es schon mitbekommen haben: Einige der Schauspieler*innen sind auch abseits ihrer Arbeit Fans des Mangas von Eiichiro Oda. Einer von ihnen sticht aber regelmäßig mit seiner Leidenschaft hervor – und zwar Mackenyu, der Darsteller von Zorro.
“Zorro“ erreicht achten Platz in Turnier
Mackenyu ist ein so großer Fan des Kartenspiels, dass er kürzlich bei einem Turnier den achten Platz einsacken konnte.
Laut seines Co-Stars Jacob Romero Gibson, der Lysops Rolle übernimmt, spiele er das Kartenspiel regelmäßig mit Odas Assistenten. Kein Wunder also, dass er sich so ein umfangreiches Wissen aneignen konnte, dass er mit den Besten der Besten mithalten kann.
Turnier und Deck: Seine hohe Platzierung konnte Mackenyu im “Hacchi Championship Series“-Turnier erreichen. Sein Deck der Wahl war dafür das Black-Imu-Deck, das in den vergangenen Monaten immer wieder gute Ergebnisse erzielen konnte. Neben zahlreichen Platzierungen in den Top 8 gibt es nicht wenige erste Plätze, die das Imu-Deck verwendet haben.
Das Deck, das Mackenyu gespielt hat, könnt ihr euch direkt über ein Foto inklusive seiner Match-Historie im Hacchi-CS-Turnier anschauen. Er teilt seinen Erfolg nämlich selbst über Social Media. Darüber hinaus könnte euch auf dem Foto die Spielmatte auffallen, die eine Zeichnung mit einer Unterschrift von Oda beinhaltet.
Link zum Twitter-Inhalt
Bald gibt es mehr von Mackenyu und Co.
Es dauert nicht mehr lange, bis ihr Mackenyu und seine Co-Stars auf euren Bildschirmen zu Hause wiedersehen könnt. Die zweite Staffel der Live-Action-Serie steht kurz bevor. Am 10. März ist es endlich so weit und sie erscheint auf Netflix.
Zorro erwarten nach seiner verheerenden Niederlage gegen Falkenauge neue Herausforderungen. Der Mangavorlage nach wird er sich gegen Gegner wie Wapol, Buggy, Mr. 3 und sogar Ruffy messen.
Die zweite Staffel von One Piece wird die Arcs auf der Grand Line bis zu Alabasta abdecken. Konkret heißt das, dass ihr Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island erwarten könnt.
Spielt ihr das Kartenspiel zu One Piece selbst und falls ja, welche Decks gefallen euch gerade am besten?
