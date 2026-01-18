One Piece-Schauspieler ist Profi im Kartenspiel des Animes - war auf Turnieren unter den Top 10

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler der Live-Action-Serie von One Piece sind Fans des Mangas. Doch einer sticht aus der leidenschaftlichen Gruppe dennoch hervor.

Cassie Mammone
18.01.2026 | 05:55 Uhr

Mackenyu spielt die Rolle von Zorro in One Piece. Sein Deck der Wahl im Kartenspiel dreht sich aber ausgerechnet um einen seiner größten Gegner. (Bild: © Netflix) Mackenyu spielt die Rolle von Zorro in One Piece. Sein Deck der Wahl im Kartenspiel dreht sich aber ausgerechnet um einen seiner größten Gegner. (Bild: © Netflix)

Wer sich Behind-the-Scenes-Material oder Interviews rund um die Live-Action-Serie von One Piece anschaut, wird es schon mitbekommen haben: Einige der Schauspieler*innen sind auch abseits ihrer Arbeit Fans des Mangas von Eiichiro Oda. Einer von ihnen sticht aber regelmäßig mit seiner Leidenschaft hervor – und zwar Mackenyu, der Darsteller von Zorro.

“Zorro“ erreicht achten Platz in Turnier

Mackenyu ist ein so großer Fan des Kartenspiels, dass er kürzlich bei einem Turnier den achten Platz einsacken konnte.

Laut seines Co-Stars Jacob Romero Gibson, der Lysops Rolle übernimmt, spiele er das Kartenspiel regelmäßig mit Odas Assistenten. Kein Wunder also, dass er sich so ein umfangreiches Wissen aneignen konnte, dass er mit den Besten der Besten mithalten kann.

Video starten 1:38 One Piece: Die neuen Antagonisten zeigen im neuen Trailer zu Season 2, was sie drauf haben und wie gefährlich sie wirklich sind

Turnier und Deck: Seine hohe Platzierung konnte Mackenyu im “Hacchi Championship Series“-Turnier erreichen. Sein Deck der Wahl war dafür das Black-Imu-Deck, das in den vergangenen Monaten immer wieder gute Ergebnisse erzielen konnte. Neben zahlreichen Platzierungen in den Top 8 gibt es nicht wenige erste Plätze, die das Imu-Deck verwendet haben.

Das Deck, das Mackenyu gespielt hat, könnt ihr euch direkt über ein Foto inklusive seiner Match-Historie im Hacchi-CS-Turnier anschauen. Er teilt seinen Erfolg nämlich selbst über Social Media. Darüber hinaus könnte euch auf dem Foto die Spielmatte auffallen, die eine Zeichnung mit einer Unterschrift von Oda beinhaltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bald gibt es mehr von Mackenyu und Co.

Es dauert nicht mehr lange, bis ihr Mackenyu und seine Co-Stars auf euren Bildschirmen zu Hause wiedersehen könnt. Die zweite Staffel der Live-Action-Serie steht kurz bevor. Am 10. März ist es endlich so weit und sie erscheint auf Netflix.

Zorro erwarten nach seiner verheerenden Niederlage gegen Falkenauge neue Herausforderungen. Der Mangavorlage nach wird er sich gegen Gegner wie Wapol, Buggy, Mr. 3 und sogar Ruffy messen.

Auf Netflix hat eine One Piece-Hauptfigur in Staffel 2 eine ganz andere Stimme als im Anime
von Myki Trieu
Dieser One Piece-Schauspieler ist so gut mit Oda befreundet, dass Oda ihm eine wertvolle Figur geschenkt hat
von Cassie Mammone
One Piece x Fluch der Karibik: Oda ehrt einen der berühmtesten Piraten der Filmgeschichte mit einer riesigen Zeichnung
von Jusuf Hatic

Die zweite Staffel von One Piece wird die Arcs auf der Grand Line bis zu Alabasta abdecken. Konkret heißt das, dass ihr Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island erwarten könnt.

Spielt ihr das Kartenspiel zu One Piece selbst und falls ja, welche Decks gefallen euch gerade am besten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
So würde Dragon Ball Z-Fiesling Radditz als Super-Saiyajin aussehen - und es haut die Fans aus den Socken   3

vor 9 Minuten

So würde Dragon Ball Z-Fiesling Radditz als Super-Saiyajin aussehen - und es haut die Fans aus den Socken
One Piece-Schauspieler ist Profi im Kartenspiel des Animes - war auf Turnieren unter den Top 10

vor 14 Minuten

One Piece-Schauspieler ist Profi im Kartenspiel des Animes - war auf Turnieren unter den Top 10
LEGO-Fan baut geniale Tresortür mit raffiniertem Verriegelungsmechanismus - Community ist begeistert   2  

vor 11 Stunden

LEGO-Fan baut geniale Tresortür mit raffiniertem Verriegelungsmechanismus - Community ist begeistert
Typ findet komplett zerschrotteten Gammel-GBA, den wir direkt in den Müll geworfen hätten - Tage später ist er kaum wiederzuerkennen

vor 11 Stunden

Typ findet komplett zerschrotteten Gammel-GBA, den wir direkt in den Müll geworfen hätten - Tage später ist er kaum wiederzuerkennen
mehr anzeigen