One Piece-Fan baut mit LEGO die komplette Schlacht von Marineford nach und da werden wir richtig neidisch

Die Schlacht von Marineford bietet viele epische Momente, wie die Demonstration von Whitebeards Macht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In der Schlacht von Marineford nehmen Dinge ihren Lauf, die das Gleichgewicht der Welt von One Piece ins Schwanken bringen. Im epischen Kampf zwischen der Marine und den Pirat*innen lassen sogar einige Charaktere ihr Leben, darunter auch ein gewisser Fan-Liebling. Es ist also kein Wunder, dass die Marineford Arc für viele Fans zu den besten Momenten in One Piece zählt.

Dieser LEGO-Nachbau von Marineford ist einfach nur beeindruckend

0:45 One Piece enthüllt im neuen Trailer alle LEGO-Sets und die Strohhüte als Mini-Figuren

Autoplay

Deswegen kommen wir auch kaum aus dem Staunen raus, als wir einen ambitionierten Nachbau der epischen Schlacht mit LEGO-Steinen entdecken. Auf der Social-Media-Plattform X teilt der User unonumero56 das folgende Video, das wir euch empfehlen können:

Ein Fan hat mit insgesamt eine Million LEGO-Steinen im Zeitraum von sechs Monaten den Teil von Marineford nachgebaut, in dem die epische Schlacht stattfindet – inklusive dem Hafen, an dem die Piratenschiffe anlegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sogar die epische Szene ist dabei, in der Ruffy und seine Verbündeten aus Impel Down beim Schlachtfeld ankommen.

Das gesamte Konstrukt scheint in einem Laden ausgestellt zu sein. Dahinter ist außerdem ein Bild von den Strohhüten zu sehen, das ebenfalls mit LEGO-Steinchen gebaut wurde. Wow! Logischerweise sind wir nicht die Einzigen, die kaum aus dem Staunen herauskommen.

Community-Reaktionen

In den Kommentaren unter dem Beitrag auf X drücken viele Nutzer*innen ihre Begeisterung aus. Der User Alcea zeigt sich erstaunt darüber, wie gewaltig die Dimensionen der Schlacht von Marineford sind. Der Kommentar „Kein Wunder hat es 20 Folgen gebraucht, bis Ruffy die Plattform erreicht hat“ zeigt auf humorvolle Art und Weise etwas Verständnis für die lang gezogene Natur des Animes.

Oars Jr. vermisst: Obwohl viele Fans sich begeistert zeigen, offenbaren sie auch ihr wachsames Auge. In der Szene fehlt tatsächlich ein gar nicht mal so kleines Detail: der kleine Oars Junior. Das ist ein Nachfahre des Riesen Oars, dessen Leiche Gecko Moria als Zombie für sich kämpfen lässt.

Mit seinen 60 Metern ist Oars Junior immer noch sieben Meter kleiner als sein Vorfahre – und immer noch viel größer als die meisten Charaktere in One Piece.

Whitebeards Zerstörungskraft: Einer der zentralsten Teilnehmer der Schlacht von Marineford dürfte Whitebeard sein. Schließlich findet sie lediglich statt, weil er seinen “Sohn“ Ace aus den Fängen der Marine befreien möchte.

Mit seiner Erdbeben-Frucht hat Whitebeard enorme Kräfte – sowohl in der Welt von One Piece als auch zufälligerweise im Zusammenhang mit LEGO-Steinen. Der X-User Dappya Kaijuu teilt nämlich ein GIF-Bild aus der Serie Brooklyn Nine-Nine, in dem der Charakter Terry eine LEGO-Kreation zerstört.

Sollte also der oder die begabte Bastler*in der Schlacht jemals die Eigenkreation auflösen wollen, ließe sich das mit einem Rollenspiel eines zerstörungswütigen Whitebeards verbinden.

Wie gefällt euch der Nachbau der Schlacht von Marineford? Wird er der Arc gerecht?